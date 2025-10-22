बेटी के आगे दीपिका पादुकोण पड़ी फिकी, Sabyasachi के लहंगे में खूब जची नन्ही दुआ

नारी डेस्क: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने आखिरकार अपनी बेटी दुआ की पहली झलक शेयर कर दी है। यह पावर कपल पिछले साल माता-पिता बने थे और उन्होंने अपनी बेटी के एक साल का होने तक उसकी कोई तस्वीर शेयर नहीं की थी। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर बेबी दुआ की एक तस्वीर शेयर की और अपने फैन्स को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ निजी तस्वीरें शेयर कीं, जो परिवार, परंपरा और बेजोड़ शान का एक खूबसूरत मिश्रण हैं।



इस दौरान सिर्फ मम्मी दीपिका ही नहीं, बल्कि बेबी दुआ ने भी सब्यसाची का ख़ास डिजाइन किया हुआ परिधान पहना था। अपनी क्लासिक ग्रेस के लिए मशहूर दीपिका पादुकोण ने सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ एक खास क्रिमसन रेड आउटफिट चुना। उन्होंने सोने की जरदोजी की कढ़ाई वाला एक खास कुर्ता सेट पहना था, जो दीपिका के ख़ास मिनिमलिज़्म के साथ-साथ उत्सव की भव्यता का प्रतीक भी था। उन्होंने अपने लुक को गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और स्टेटमेंट हेरिटेज ज्वेलरी से मैचिंग दुपट्टे से और भी निखारा।



दीपिका ने अपने लुक से मैच करते हुए पन्ना जड़े पोल्की चेन इयररिंग्स और ढेर सारी चूड़ियां पहनीं। दीपिका के बालों को ताजे मोगरे से सजाकर एक जूड़ा बनाया गया था, जो पुराने जमाने के आकर्षण और आधुनिक निखार का एक खूबसूरत मेल बना रहा था। दीपिका के साथ, उनकी नन्ही राजकुमारी दुआ ने भी अपनी मां से सुर्खियां बटोरीं। बेबी दुआ ने सब्यसाची डिजाइनर से मैचिंग डिज़ाइन किया हुआ छोटा सा लाल रंग का कुर्ता पहना था, जिस पर हाथ से गोटा-पट्टी का बॉर्डर था। दुआ के लुक को छोटी सी लाल बिंदी और दो प्यारी चोटियों ने पूरा किया। वहीं, रणवीर सिंह सफ़ेद कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट और पीले रंग के शेड्स वाले खूबसूरत लंबे सुनहरे हार में बेहद खूबसूरत लग रहे थे।



बॉलीवुड के पसंदीदा पावर कपल, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने आखिरकार अपनी बेटी दुआ का चेहरा सोशल मीडिया पर दिखा दिया। दोनों ने 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी का स्वागत किया था और अब उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा कुछ दिल छू लेने वाली पारिवारिक तस्वीरों के ज़रिए दिखाया है, जो तेज़ी से वायरल हो गईं। तस्वीरों में, यह जोड़ा दीपिका की गोद में बेबी दुआ को लिए कैमरे की तरफ देखते और मुस्कुराते हुए पोज़ दे रहा है।