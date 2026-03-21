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बार-बार लगती है भूख? जानें कौन सी बीमारी हो सकती है इसकी वजह

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Mar, 2026 11:11 AM
बार-बार लगती है भूख? जानें कौन सी बीमारी हो सकती है इसकी वजह

नारी डेस्क : भूख लगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको हर समय कुछ खाने का मन करता है या दिन में कई बार भूख लगती है, तो यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। बार-बार भूख लगना (Frequent Hunger) कई बीमारियों और लाइफस्टाइल कारणों से जुड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजहें।

Diabetes (डायबिटीज)

डायबिटीज (Diabetes) एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर ग्लूकोज का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। इसी कारण व्यक्ति को बार-बार भूख लगती है और साथ ही प्यास बढ़ना, थकान महसूस होना जैसे लक्षण भी नजर आते हैं।

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Hyperthyroidism

हाइपरथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, जिससे भोजन जल्दी पच जाता है और व्यक्ति को बार-बार भूख लगने लगती है। इसके साथ ही वजन कम होना, घबराहट और दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

नींद की कमी

नींद की कमी (Lack of Sleep) भी बार-बार भूख लगने का एक बड़ा कारण हो सकती है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते, तो शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन (घ्रेलिन) का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको ज्यादा भूख महसूस होने लगती है और बार-बार कुछ खाने का मन करता है।

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डाइट में प्रोटीन और फाइबर की कमी

डाइट में प्रोटीन और फाइबर की कमी होने पर शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा नहीं मिल पाती। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और प्रोटीन-फाइबर कम होता है, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़कर जल्दी गिर जाता है, जिससे बार-बार भूख लगने लगती है और जल्दी-जल्दी कुछ खाने का मन करता है।

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दवाओं का असर

दवाओं का असर (Effect of Medicines) भी बार-बार भूख लगने का कारण बन सकता है। खासकर डिप्रेशन या एंजाइटी से जुड़ी कुछ दवाएं शरीर के हार्मोन पर असर डालती हैं, जिससे भूख बढ़ जाती है और व्यक्ति को सामान्य से ज्यादा खाने की इच्छा होने लगती है।

पेट में कीड़े (Worms)

पेट में कीड़े (Worms) होने पर शरीर को मिलने वाला पोषण सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति को बार-बार भूख लगने लगती है। इस स्थिति में कमजोरी, पेट दर्द और वजन कम होने जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए समय पर इलाज जरूरी होता है।

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हार्मोनल असंतुलन

हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance) भी भूख पर गहरा असर डालता है। जब शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, तो कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम भूख लगने लगती है, जिससे खानपान की आदतें भी प्रभावित होती हैं और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

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डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर बार-बार भूख के साथ ये लक्षण दिखें, तो तुरंत जांच कराएं
बार-बार प्यास और पेशाब आना
खाना खाने के बावजूद वजन कम होना
धुंधला दिखना या चिड़चिड़ापन
दिल की धड़कन अनियमित होना
लगातार थकान और कमजोरी। बार-बार भूख लगना हमेशा सामान्य नहीं होता। यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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