बिहार में  बड़ा हादसा: सो रहे परिवार पर गिरी छत, 3 बच्चों और माता-पिता की हुई दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: बिहार के सारण जिले में घर की छत गिरने से तीन बच्चों सहित एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 9.45 बजे हुई जब पूरा परिवार अपने आवास में सो रहा था। यह घर 30 साल से ज्यादा पुराना था और इसकी हालत काफी खराब हो गई थी।



पुलिस ने बताया- "छत गिरने की घटना में तीन बच्चों सहित परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शवों को मलबे से निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" उन्होंने बताया कि मृत व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।



मृतकों में गृहस्वामी बबलू खान (32), उनकी पत्नी रौशन खातून (30), बेटा मो. चांद (10), बेटी रूकशार (12) और सबसे छोटी बेटी चांदनी (2) शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह मकान इंदिरा आवास योजना के तहत कई साल पहले बनाया गया था। समय के साथ मकान पुराना और जर्जर हो चुका था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार उसकी मरम्मत नहीं करा सका।

