10 NOVMONDAY2025 8:59:57 PM
Nari

राहु-केतु की खराब दशा से बचने का सुनहरा मौका, काल भैरव जयंती पर चुपचाप कर लें ये उपाय

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Nov, 2025 09:55 AM
राहु-केतु की खराब दशा से बचने का सुनहरा मौका, काल भैरव जयंती पर चुपचाप कर लें ये उपाय

नारी डेस्क: कैल भैरव जयंती  एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में  राहु-केतु, शनि या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। इस दिन भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन से भय, रुकावटें, कर्ज, शत्रु और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं।

PunjabKesari
इस दिन है कैल भैरव जयंती

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025, मंगलवार को सुबह 11 बजकर 08 मिनट से होगी और 12 नवंबर 20 2025, बुधवार को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर समाप्‍त होगी.उदया तिथि के अनुसार कालभैरव जयंती पर्व 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन  शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 41 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 23 मिनट तक है। दूसरा शुभ-उत्तम मुहूर्त 10 बजकर 44 मिनट से लेकर 12 बजकर 5 मिनट तक है। 


कैल भैरव जयंती का महत्व

काल भैरव को "समय के देवता" कहा गया है। वे समय का नियंत्रण करते हैं और अन्याय, अधर्म व अहंकार का नाश करते हैं। जिनकी कुंडली में राहु-केतु का प्रभाव है, उन्हें जीवन में अचानक रुकावटें, मानसिक तनाव या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। काल भैरव की पूजा इन ग्रह दोषों को शांत करने का उत्तम उपाय मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां काल भैरव की पूजा होती है, वहां भूत-प्रेत, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकतीं।  इस दिन भैरव बाबा की कृपा से व्यापार, नौकरी और जीवन में रुके हुए कार्यों में तेजी आती है।

PunjabKesari
काल भैरव जयंती पर करने योग्य उपाय

सुबह स्नान के बाद काले तिल, सरसों का तेल और नींबू का दीपक जलाएं।  “ॐ काल भैरवाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। काला कुत्ता काल भैरव का वाहन माना गया है। उसे रोटी, दूध या बिस्किट खिलाने से पाप नष्ट होते हैं और राहु-केतु दोष कम होते हैं।  भैरव मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने से शनि और राहु की शांति होती है। भैरव अष्टक का पाठ करें, यह पाठ सभी प्रकार के भय, रोग और आर्थिक संकट को दूर करता है।


काल भैरव जयंती का शुभ प्रभाव


अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु-केतु के कारण बाधा या भय बना रहता है, तो काल भैरव जयंती पर भैरव बाबा की पूजा और कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मन और घर दोनों से नकारात्मकता दूर होती है, जीवन से रुकावटें खत्म होती हैं,  शत्रु नष्ट होते हैं और व्यापार में उन्नति होती है
 

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it