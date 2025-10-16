17 OCTFRIDAY2025 2:56:01 PM
Kapil Sharma के कैफे पर एक बार फिर चली गोलियां, अब इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Oct, 2025 06:44 PM
Kapil Sharma के कैफे पर एक बार फिर चली गोलियां, अब इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

नारी डेस्क : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आई है। यह घटना पिछले चार महीनों में तीसरी बार हुई है, जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ली है। दोनों ही अपराधी माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े हुए माने जाते हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरोह लगातार अपने विरोधियों में डर पैदा करने और ताकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला किसी वित्तीय या व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम भी हो सकता है। हालांकि, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पहले भी कई बार पंजाब और हरियाणा में इस तरह की धमकियां दे चुका है। वहीं, कपिल शर्मा की टीम ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

