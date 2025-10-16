माफी मांग लो जया जी से, शायद वापस बुला ले', अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा कहा...

नारी डेस्क : अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक बार फिर क्रिप्टिक पोस्ट किया, जिसने उनके फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स की चिंता बढ़ा दी। 83 साल की उम्र में भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बिग बी अक्सर ऐसे ट्वीट करते हैं, जो लोगों को हैरान या कंफ्यूज़ कर देते हैं। इस बार उनका ट्वीट था। “निकाल दिया।”

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इस ट्वीट के बाद लोगों ने अमिताभ की बातें लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी।

एक यूज़र ने कहा– “माफी मांग लो जया जी से, शायद वापस बुला ले।” किसी ने मज़ाक में पूछा– “रेखा जी को दिल से या जया जी को घर से?” एक ने खिंचाई करते हुए कहा– “अभिषेक ने आपको घर से निकाल दिया?” एक अन्य ने लिखा– “बहुत अच्छा किया, पता नहीं आप 1973 से उन्हें कैसे झेल रहे थे।”फिल्म ‘सिलसिला’ की तस्वीर शेयर करते हुए भी कुछ यूज़र्स ने मज़ाक किया: “माफी मांग लो जया जी से, शायद वापस बुला ले।” कुछ लोगों ने ट्वीट पर अश्लील टिप्पणियाँ भी कीं, जबकि कुछ ने इसे मज़ाक के रूप में लिया।

T 5533 - निकाल दिया — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 15, 2025

अगस्त्य नंदा का बड़ा पर्दे पर डेब्यू

इसी बीच अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी चर्चा में हैं। ‘केबीसी’ होस्ट करने वाले अमिताभ के नाती अगस्त्य अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म रिलीज की तैयारी में जुटे हैं।

अगस्त्य ने दो साल पहले जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से डिजिटल डेब्यू किया था।

अब वह श्रीराम राघवन की मैडॉक फिल्म्स की 'इक्कीस' में नजर आएंगे।

T 5532 - My apologies first to all that have wished me for the 11th of October, my birthday, and not received a response from me .. my Mobile is suddenly misbehaving and I have not been able to respond ..

My gracious gratitude and affection ❤️🙏 to all pic.twitter.com/2H5zZbVozv — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 14, 2025

इस फिल्म में धर्मेन्द्र भी अहम भूमिका में हैं और फैंस को अगस्त्य की ऑन‑स्क्रीन एंट्री का बेसब्री से इंतजार है।

अमिताभ बच्चन के क्रिप्टिक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, फैंस ने मज़ाक, सवाल और सुझाव सभी दिए। वहीं, अमिताभ के परिवार के नए प्रोजेक्ट और नाती अगस्त्य के बड़े पर्दे पर कदम ने भी चर्चा को बढ़ा दिया।