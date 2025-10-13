आगरा के ताजमहल में लगी आग, जान बचाने के लिए इधर- उधर भागे पर्यटक

नारी डेस्क: विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक धुआं उठने लगा। यह देख पर्यटक घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस घटना की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जान- माल का नुकसान नहीं हुआ है।



यह घटना ताजमहल के दक्षिणी गेट के ऊपर स्थित छत पर हुई, जहां वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और कुछ ही देर में वहां धुएं का गुबार फैल गया। मौके पर मौजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।



करीब 2 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। एएसआई अधिकारियों ने बताया कि आग यूपीएस सिस्टम के कारण अधिक नहीं फैल सकी। बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते साल 2018 से साउथ गेट पर्यटकों के लिए बंद है, ऐसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद पर्यटकों के बीच डर का माहौल है।

