फेमस एक्ट्रेस  के सिर से उठा पिता का साया,पापा के संग यादें शेयर कर हुईं इमोशनल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Sep, 2025 09:40 AM
नारी डेस्क:   भोजपुरी फिल्मों और टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस मोनालिसा इन दिनों गहरे दुख में हैं। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता के निधन की खबर से मोनालिसा का दिल टूट गया है और वह इस दर्द को शब्दों के जरिए सोशल मीडिया पर बयां कर रही हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल वीडियो

मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके पापा नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनालिसा के पापा एक पारिवारिक फंक्शन में डांस कर रहे हैं और उनके चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान है। इस वीडियो में परिवार के बाकी लोग भी दिख रहे हैं, जो उन्हें देखकर बेहद खुश हो रहे हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

पिता को याद कर हुआ भावुक कैप्शन

इस इमोशनल वीडियो के साथ मोनालिसा ने जो कैप्शन लिखा, उसने फैंस की आंखें नम कर दीं। उन्होंने लिखा "आप बहुत फनी थे। गठिया का दर्द होते हुए भी आपने हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश की। खूब मिस कोरची तोमाए बाबा…"इस लाइन से साफ है कि मोनालिसा अपने पिता से बेहद जुड़ी हुई थीं और उनके चले जाने से वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं।

पहले भी शेयर की थीं यादें

इससे पहले भी मोनालिसा ने अपने पिता के साथ बिताए पलों की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की थीं और एक लंबा इमोशनल नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पापा के साथ के पलों को याद किया और बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मजबूती और प्यार से परिवार को संभाला।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

फैंस और सेलेब्स ने जताया शोक

मोनालिसा के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर उनके फैंस और सेलेब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हर कोई उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी ने लिखा, "भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" तो किसी ने कहा, "जानकर बहुत दुख हुआ। ओम शांति।"

पिता की कमी कोई नहीं भर सकता

मोनालिसा के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। एक बेटी के लिए अपने पिता को खो देना ऐसा दुख है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने जज़्बातों को शब्दों में ढालने की कोशिश की, लेकिन उनके दर्द को हर कोई महसूस कर पा रहा है। 
   

 

