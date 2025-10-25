X-ray, MRI की अब नहीं पड़ेगी जरूरत, आंखें पहले ही बता देगी हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं

नारी डेस्क: कनाडाई शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंखों की छोटी रक्त वाहिकाओं को स्कैन करने से किसी व्यक्ति में हृदय रोग होने के जोखिम और उसकी जैविक उम्र बढ़ने की गति का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि रेटिना स्कैन एक दिन शरीर के समग्र संवहनी स्वास्थ्य और जैविक उम्र बढ़ने की स्थिति की एक गैर-आक्रामक खिड़की के रूप में काम कर सकता है, जिससे शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप के नए अवसर मिलेंगे।



74,000 लोगों की हुई जांच

कनाडा में मैकमास्टर विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर मैरी पिगेयर ने कहा- "रेटिना स्कैन, आनुवंशिकी और रक्त बायोमार्करों को जोड़कर, हमने आणविक मार्गों का पता लगाया है जो यह समझाने में मदद करते हैं कि उम्र बढ़ने का संवहनी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।" आंख शरीर के परिसंचरण तंत्र का एक अनूठा, गैर-आक्रामक दृश्य प्रदान करती है। रेटिना की रक्त वाहिकाओं में होने वाले परिवर्तन अक्सर शरीर की छोटी वाहिकाओं में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं,"। अध्ययन करने के लिए, टीम ने 74,000 से अधिक प्रतिभागियों के रेटिना स्कैन, आनुवंशिक डेटा और रक्त के नमूनों के विश्लेषण को संयुक्त किया।



हृदय रोग, स्ट्रोक के खतरे के कम होने की उम्मीद

सरल, कम शाखाओं वाली रक्त वाहिकाओं वाले लोगों में हृदय रोगों का खतरा अधिक पाया गया और उनमें जैविक वृद्धावस्था के लक्षण, जैसे अधिक सूजन और कम जीवनकाल, दिखाई दिए। वर्तमान में, हृदय रोग, स्ट्रोक और मनोभ्रंश जैसी आयु-संबंधी बीमारियों का आकलन करने के लिए कई परीक्षणों की आवश्यकता होती है। आशा है कि केवल रेटिना स्कैन का उपयोग अंततः वृद्धावस्था और हृदय संबंधी जोखिम का आकलन करने के एक त्वरित और सुलभ तरीके के रूप में किया जा सकेगा। हालांकि और अधिक शोध की आवश्यकता है।



हृदय रोगों का बोझ होगा कम

टीम ने रक्त बायोमार्कर और आनुवंशिक डेटा की भी समीक्षा की और आंखों की रक्त वाहिकाओं में होने वाले परिवर्तनों के पीछे संभावित जैविक कारणों की पहचान की। इससे उन्हें उन विशिष्ट प्रोटीनों की पहचान करने में मदद मिली जो वृद्धावस्था और रोग को प्रेरित कर सकते हैं - MMP12 और IgG-Fc रिसेप्टर IIb। दोनों प्रोटीन सूजन और संवहनी उम्र बढ़ने से जुड़े हैं। पिगेयर के अनुसार, ये प्रोटीन भविष्य की दवाओं के लिए संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा- "हमारे निष्कर्ष संवहनी उम्र बढ़ने को धीमा करने, हृदय रोगों के बोझ को कम करने और अंततः जीवनकाल में सुधार करने के लिए संभावित दवा लक्ष्यों की ओर इशारा करते हैं," ।