Nari

हार्ट अटैक से पहले महिलाओं में दिखते हैं ये 5 संकेत

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 29 Nov, 2025 10:16 AM
हार्ट अटैक से पहले महिलाओं में दिखते हैं ये 5 संकेत

नारी डेस्क: हार्ट अटैक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। पिछले कुछ समय में इसके मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर महिलाओं में। हार्ट अटैक से पहले महिलाओं के शरीर में अक्सर कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें कई बार सामान्य थकान या तनाव समझकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। लेकिन सच यह है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण पुरुषों से अलग और कभी-कभी बेहद सूक्ष्म हो सकते हैं। यही वजह है कि इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हम उन पाँच महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतों के बारे में बात करेंगे, जो महिलाओं में हार्ट अटैक से पहले दिखाई दे सकते हैं और जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

महिलाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले

हाल के वर्षों में, हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और अब यह युवा महिलाओं और बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के क्या संकेत होते हैं, जिन्हें समय पर समझा जा सकता है।

PunjabKesari

महिलाओं में हार्ट अटैक के 5 मुख्य लक्षण

 चेस्ट पेन

छाती में दर्द महसूस होना एक सामान्य संकेत है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है। महिलाओं को हार्ट अटैक से पहले दिल के पास भारीपन, तनाव और दबाव का अनुभव होता है। इसे मेडिकल भाषा में एनजाइना कहा जाता है। अगर आप ऐसे लक्षण महसूस कर रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

PunjabKesari

 बेहोशी होना

हार्ट अटैक आने से पहले महिलाओं को बेहोशी या चक्कर आने का संकेत मिलता है। इसके साथ-साथ जी मिचलाना और उल्टी आने की भावना भी सामान्य है। यदि यह लक्षण चेस्ट पेन के साथ हो, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

 सांस लेने में दिक्कत

अगर सीने में दर्द के साथ आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो यह भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। सांस लेने में समस्या होना गंभीर है, इसलिए इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

 घबराहट

महिलाओं को हार्ट अटैक से पहले घबराहट या एंग्जाइटी का अनुभव हो सकता है। इस दौरान वे असुविधा महसूस करती हैं और ठंडे पसीने का सामना कर सकती हैं। 

PunjabKesari

असंतुलित माइंड

इसे मेडिकल भाषा में "एम्प्टी हेड" कहा जाता है। हार्ट अटैक से पहले, महिलाओं को काम में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। उनका दिमाग सोचने और समझने की क्षमता खोने लगता है, जिससे वे अपने कार्यों को भी नहीं समझ पाती हैं।

महिलाओं में हार्ट अटैक के ये लक्षण गंभीर संकेत हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करती हैं, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। समय पर पहचान और उपचार से जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से जांच करवाए।

