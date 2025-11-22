Breast Cancer: ब्रेस्ट में हल्का बदलाव भी खतरनाक! इन लक्षणों को न करें Ignore

नारी डेस्क: अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हमेशा गांठ से होती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती स्टेज में कई बार कोई गांठ नजर नहीं आती। इसके बजाय शरीर धीरे-धीरे कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचाना जाए, तो कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है और इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

शुरुआती चेतावनी के मुख्य संकेत

त्वचा पर संतरे जैसी बनावट (Peau d’orange)

ब्रेस्ट की त्वचा अचानक खुरदरी, उभरी या गड्ढेदार लग सकती है।

इसे ‘संतरे के छिलके’ जैसी बनावट कहते हैं।

यह तब होता है जब कैंसर सेल्स त्वचा के नीचे की नलियों को बाधित कर देते हैं।

शुरुआत में यह संक्रमण जैसा लग सकता है, लेकिन यह ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।

निप्पल में बदलाव

निप्पल अंदर धंस जाना, आकार बदलना, ऊपर परत बनना या रैशेज दिखना। निप्पल से दूध के अलावा कोई अन्य तरल निकलना, जैसे साफ पानी जैसा फ्लूइड या खून। ऐसे बदलाव गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं, इन्हें नजरअंदाज न करें।

पीरियड्स से न जुड़ा दर्द

ब्रेस्ट में दर्द अक्सर मासिक धर्म के समय होता है। अगर दर्द लगातार हो, चुभन जैसा हो और साथ में सूजन, निप्पल बदलाव या त्वचा में असामान्यता दिखे, तो इसे हल्के में न लें। केवल दर्द से कैंसर की पुष्टि नहीं होती, लेकिन यह शुरुआती अलार्म हो सकता है।

बगल या कॉलर बोन के पास सूजन

कैंसर सेल्स कभी-कभी बगल और कॉलर बोन के पास मौजूद लिंफ नोड्स तक पहुंच जाते हैं। इससे वहां सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार ब्रेस्ट में गांठ नहीं दिखती, लेकिन बगल में सूजन हो तो यह शुरुआती संकेत हो सकता है।

ब्रेस्ट का आकार और बनावट में बदलाव

अगर एक ब्रेस्ट अचानक दूसरे के मुकाबले बड़ा या छोटा दिखने लगे। त्वचा में खिंचाव, गड्ढा या अनियमित छाया दिखे। कई बार ये बदलाव इतने हल्के होते हैं कि बिना ध्यान दिए रह सकते हैं।

क्यों जरूरी है समय पर पहचान?

ब्रेस्ट कैंसर जितनी जल्दी पकड़ा जाए, इलाज उतना ही असरदार होता है। केवल गांठ देखने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। त्वचा में बदलाव, निप्पल से डिस्चार्ज, सूजन और लगातार दर्द भी उतने ही महत्वपूर्ण संकेत हैं।

खुद की देखभाल कैसे करें?

अपने ब्रेस्ट की सामान्य बनावट और आकार को पहचानें। हर महीने हल्की सेल्फ-एग्जाम (self-exam) करें। कोई भी नया बदलाव दिखे तो उसे नोट करें।

निप्पल से तरल, त्वचा में बदलाव, सूजन या अचानक दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

ब्रेस्ट में हल्का बदलाव भी गंभीर हो सकता है। शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर पहचान और जांच ही ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षा और सही इलाज की कुंजी है।