33 हजार स्वयंसेवक, 26.11 लाख दीये...इस बार अयोध्या नगरी तोड़ेगी अब तक के सारे रिकॉर्ड

नारी डेस्क: भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या भव्य दीपोत्सव के नौवें संस्करण के लिए तैयार है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रविवार को होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर रविवार को लिखा- ‘‘भव्य और दिव्य 'दीपोत्सव-2025' के लिए श्री अयोध्या जी तैयार हैं, आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम!।'' इस पोस्ट में सजी हुई अयोध्या का एक वीडियो भी साझा किया गया है। राज्य में 2017 में आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनने के बाद अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का सिलसिला शुरू हुआ। इस वर्ष नौवें दीपोत्सव के लिए व्यापक तैयारी की गई है।



एक अधिकारी ने बताया कि धर्मपथ से लेकर लता चौक, रामकथा पार्क और सरयू घाट तक हर कोना रोशनी और भक्ति से जगमगाएगा। इस आयोजन में 33,000 स्वयंसेवकों की भूमिका अहम रहेगी, जो 26,11,101 दीयों को प्रज्ज्वलित कर ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाएंगे। यह कीर्तिमान बनाने के लिए 28 लाख से ज्यादा दीये बिछाए जा चुके हैं। सरयू तट के 56 घाट पर विश्वविद्यालय के 2,000 से अधिक सदस्यों की टीम तैनात है। दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि 28 लाख से अधिक दीए बिछाए जा चुके हैं। ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' की टीम घाटवार दीयों की गणना कर रही है।



घाट संख्या-10 पर विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों ने 80,000 दीयों से ‘स्वास्तिक' का चिह्न बनाने की व्यवस्था की है। इस आयोजन के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) के बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के पश्चात रात्रि लगभग साढ़े आठ बजे से राम की पैड़ी पर ‘‘लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो और ड्रोन शो'' का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अयोध्या नगरी असंख्य दीयों की रोशनी में जगमगाएगी और सरयू तट से उठती भक्ति ध्वनि पूरे वातावरण को आलोकित करेगी। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव की निरंतरता बनाए रखने के लिए 20 अक्टूबर को भी शाम सात बजे से राम की पैड़ी पर ‘लेजर, लाइट एंड साउंड एवं ड्रोन शो' का आयोजन किया जाएगा।