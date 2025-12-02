श्रद्धा आर्या ने पहली बार दिखाया अपने बच्चों का चेहरा, जन्मदिन पर शेयर की Cute Photos

नारी डेस्क: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने आखिरकार अपने जुड़वा बच्चों सिया और शौर्य का चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। लंबे समय से फैंस इस खास पल का इंतज़ार कर रहे थे। 29 नवंबर 2025 को उनके दोनों बच्चे एक साल के हो गए, और 2 दिसंबर को श्रद्धा ने उनका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन और लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

जुड़वा बच्चों का चेहरा पहली बार किया रिवील

श्रद्धा आर्या की ये नई पोस्ट एक कम्पलीट फैमिली मोमेंट को दर्शाती है। तस्वीरों में सिया और शौर्य आगे बैठे हैं, जबकि श्रद्धा और उनके पति राहुल नागल पीछे खड़े होकर बच्चों को प्यार से पकड़े हुए हैं। उनके चेहरों की मुस्कान से साफ झलकता है कि यह पल उनके लिए कितना खास है। इन तस्वीरों में बच्चों के चेहरे पहली बार देखने को मिले, जिससे फैंस बेहद खुश हुए। हर फोटो में बच्चों की मासूमियत और क्यूटनेस साफ दिखाई देती है।

परिवार संग पहला जन्मदिन सेलिब्रेशन

फोटोज में जन्मदिन का पूरा माहौल दिख रहा है कलरफुल डेकोरेशन, खूबसूरत बैकड्रॉप और प्यारा-सा केक। यह साफ दिखता है कि श्रद्धा और राहुल ने अपने बच्चों का पहला बर्थडे बेहद प्यार और सादगी से मनाया। दूसरी तस्वीर में राहुल बेटा शौर्य को गोद में थामे हुए हैं, जबकि अन्य फोटोज में श्रद्धा अपनी बेटी सिया को प्यार से पकड़े हुई हैं। हर फ्रेम में माता-पिता का प्यार और बच्चों की क्यूट स्माइल दिल जीत लेती है।

फैंस और दोस्तों ने लुटाया प्यार

पोस्ट शेयर होते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बरसात हो गई। टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्तों श्रृति झा, पूजा बत्रा, सना सैयद, सुप्रिया शुक्ला ने कपल को बधाई दी और बच्चों को आशीर्वाद दिया। फैंस ने भी बच्चों के लुक्स को लेकर खूब प्यार दिखाया। कई लोगों ने लिखा कि सिया बिल्कुल मां श्रद्धा की तरह दिखती है, जबकि कुछ ने दोनों को "क्यूटेस्ट ट्विन्स" कहा।

जन्म के तुरंत बाद की तस्वीरें भी कीं शेयर

श्रद्धा ने एक और भावुक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें अस्पताल में जन्म के तुरंत बाद की तस्वीरें थीं। इस फोटो में वह अपने नवजात बच्चों को पहली बार गोद में लिए नजर आ रही थीं। उन्होंने लिखा "एक साल पहले, शांत अस्पताल के कमरे में, मैंने अपनी पूरी दुनिया को पहली बार थामा था। उसी पल मेरी लाइफ बदल गई थी… और मैं भी।" मां बनने की इस जर्नी को उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में याद किया।

आखिरकार पूरा हुआ फैंस का इंतजार

काफी समय से फैंस श्रद्धा के बच्चों की एक झलक देखने को बेताब थे। एक साल बाद जब श्रद्धा ने ये खुशखबरी साझा की, तो यह फैंस के लिए एक प्यारा सरप्राइज बन गया। सिया और शौर्य की पहली बर्थडे तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।