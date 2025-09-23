23 SEPTUESDAY2025 7:10:10 PM
दीपिका कक्कड़ को एक लक्षण Ignore करने से हुआ स्टेज-2 लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई चूक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Sep, 2025 11:37 AM
 नारी डेस्क: टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इस समय लिवर कैंसर से लड़ रही हैं। उन्होंने मई 2025 में खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें स्टेज-2 लिवर कैंसर हुआ है। तब से वह अपने फैंस को लगातार सोशल मीडिया और व्लॉग्स के माध्यम से अपनी सेहत की अपडेट देती आ रही हैं।

क्या हुआ था? कैसे पता चला कैंसर?

दीपिका ने बताया कि शुरुआत में उन्हें पेट में दर्द महसूस हुआ था, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वह अस्पताल गईं तो डॉक्टरों ने उनके लिवर में टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर पाया। जांच के बाद पता चला कि यह स्टेज-2 लिवर कैंसर है। उन्होंने और उनके पति शोएब इब्राहिम ने फैंस को भी सलाह दी कि पेट दर्द जैसी छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से जांच करवाएं।

लंबा ऑपरेशन और रिकवरी

जून में दीपिका का करीब 14 घंटे का जटिल ऑपरेशन हुआ। उनके पति शोएब ने बताया कि फिलहाल उनके शरीर में कैंसर सेल्स नहीं हैं, लेकिन ट्यूमर बहुत आक्रामक था और इसके दोबारा लौटने का खतरा बना हुआ है। इसलिए उन्हें निरंतर निगरानी और इलाज की जरूरत है।

दीपिका को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है?

दीपिका ने अपने व्लॉग में बताया कि इलाज के दौरान उन्हें कई साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। उन्हें थकान भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बाल झड़ने से हैं। उन्होंने बताया कि नहाने के बाद उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिससे वह डरी हुई हैं। बाल झड़ने का दर्द उनके लिए मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।

स्वास्थ्य जांच की हाल की रिपोर्ट

दीपिका ने फैंस को यह भी बताया कि हाल ही में उनके ट्यूमर मार्कर टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) की रिपोर्ट्स सामान्य आई हैं। डॉक्टरों ने फिलहाल FAPI स्कैन नहीं कराने की सलाह दी है और अगली जांच दो महीने बाद करने को कहा है।

लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर लोग समझ नहीं पाते और इसे हल्के में ले लेते हैं। इनमें शामिल हैं- पेट का लगातार दर्द, खासकर दाहिने ऊपरी हिस्से में पेट या आसपास सूजन महसूस होना। भूख कम लगना और जल्दी पेट भर जाना। बिना वजह वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना। मिचली या उल्टी आना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया) दीपिका ने फैंस को सलाह दी है कि अगर कोई भी ऐसा लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

काम और निजी जीवन पर असर

दीपिका कक्कड़ आखिरी बार “Celebrity MasterChef” शो में नजर आई थीं, लेकिन हाथ की चोट के कारण उन्हें यह शो बीच में छोड़ना पड़ा था। इसके बाद यह शो गौरव खन्ना ने जीता। दीपिका कक्कड़ की कहानी यह सिखाती है कि छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और इलाज से ही जीवन बचाया जा सकता है। दीपिका का हौसला और लगातार इलाज जारी है, और वे अपने फैंस को भी जागरूक करने का काम कर रही हैं।  

