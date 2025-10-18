दंगल’ एक्ट्रेस जायरा वसीम ने किया निकाह, बोलीं – ‘कुबूल है ’, इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी की तस्वीरें

नारी डेस्क:आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी कर ली है। शुक्रवार शाम उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निकाह की तस्वीरें शेयर कीं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। निकाह की तस्वीरें हुईं वायरलजायरा ने अपनी पोस्ट में दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में वह निकाहनामा साइन करते हुए नजर आ रही हैं। उनके हाथों में मेहंदी लगी है और उंगलियों में हरे रंग की एमरॉल्ड रिंग चमक रही है। दूसरी तस्वीर में जायरा अपने शौहर के साथ आसमान की ओर देखते हुए दिख रही हैं। उनके सिर पर गहरे लाल रंग का दुपट्टा है, जिस पर सुनहरी कढ़ाई है। वहीं उनके शौहर क्रीम कलर की शेरवानी और मैचिंग स्टोल में नजर आ रहे हैं। हालांकि, जायरा ने अपनी पोस्ट में न तो अपने पति का चेहरा दिखाया और न ही नाम बताया।

कैप्शन में लिखा – ‘कुबूल है 3’

शादी की तस्वीरें साझा करते हुए जायरा ने सिर्फ तीन शब्दों में अपनी खुशी जताई – “कुबूल है ।”उनका यह कैप्शन सादगी और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, जैसा कि हमेशा से उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है।

फिल्मों से मिली पहचान

जायरा वसीम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ‘दंगल’ (2016) फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था।इसके बाद वे ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ (2017) में नजर आईं, जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई।

धर्म के रास्ते पर चलीं जायरा

साल 2019 में जायरा वसीम ने सभी को चौंकाते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर कर लिखा था कि “यह फील्ड मुझे पहचान और प्यार जरूर दे रही है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे मेरे ईमान से दूर कर रही है।” इसके बाद से ही जायरा ने खुद को लाइमलाइट और पब्लिक लाइफ से दूर कर लिया। अब वे सोशल मीडिया पर सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक बातें शेयर करती हैं।

फैंस ने दी शुभकामनाएं

जायरा की शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार हो गई। फैंस ने लिखा –“अल्लाह आपको खुश रखे।” “आपका यह कदम बहुत खूबसूरत है, जायरा।” ‘दंगल गर्ल’ के नाम से मशहूर जायरा वसीम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर चुकी हैं। उनकी सादगी और आत्मिक सोच ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है।