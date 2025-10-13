नारी डेस्क : गरमी हो या हल्की भूख, हल्का और हेल्दी स्नैक हमेशा अच्छा लगता है। कुकुम्बर बोट सलाद न सिर्फ आंखों को भाता है बल्कि स्वाद और पोषण का भी भरपूर खजाना है। इसमें ककड़ी, सब्जियां, स्वीट कॉर्न और मूंगफली मिलाकर तैयार किया जाता है, जो इसे क्रंची, टेस्टी और भरपूर विटामिन्स से भरपूर बनाता है। नींबू और मसालों का हल्का तड़का इसे स्वाद में और भी मजेदार बना देता है।

Servings - 2

सामग्री

ककड़ी – 2 पीस

प्याज – 50 ग्राम

शिमला मिर्च – 30 ग्राम

टमाटर – 30 ग्राम

स्वीट कॉर्न – 25 ग्राम

मूंगफली – 20 ग्राम

हरी मिर्च – 15 ग्राम

हरा धनिया – 10 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/2 चम्मच

चाट मसाला – 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

केचप – 1 चम्मच

सेव (सजावट के लिए, वैकल्पिक)

विधि

1.ककड़ी को छीलकर लंबाई में आधा काट लें। चम्मच की मदद से गूदा निकालकर ककड़ी को नाव जैसा आकार दें।

2. निकाला हुआ ककड़ी का गूदा एक बाउल में डालें। इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, स्वीट कॉर्न, मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और केचप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

3. तैयार मिश्रण को ककड़ी की नावों में भरें। ऊपर से चाहें तो सेव डालकर सजाएं।

4. एक पतली ककड़ी की स्लाइस लें, उसे आधा मोड़कर टूथपिक से सटीक तरीके से टिक करें। इसके ऊपर टमाटर का छोटा टुकड़ा रखें।

5. इसे तैयार सलाद पर प्रिक करें ताकि यह नाव के आकार का लगे।

6. तुरंत परोसें और ताजगी का आनंद लें।

