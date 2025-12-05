लो कैलोरी Beetroot सलाद

नारी डेस्क : अगर आप हेल्दी और लो-कैलोरी रेसिपी की तलाश में हैं, तो यह बीटरूट सलाद आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें दही, खीरा और चुकंदर जैसी पौष्टिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि वजन घटाने में भी मदद करती है। ऊपर से रोस्टेड शकरकंद और अनार इसे और भी स्वादिष्ट और रंगीन बना देते हैं। यह सलाद हल्के लंच, शाम के स्नैक या डिनर के साथ एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है।

Servings - 3

सामग्री (Ingredients)

दही – 150 ग्राम

कद्दूकस की हुई खीरा – 2 टेबलस्पून

कद्दूकस किया हुआ बीटरूट – 2 टेबलस्पून

हरा धनिया – 1 टीस्पून

पुदीना पत्ते – 1 टेबलस्पून

काला नमक – 1/4 टीस्पून

लाल मिर्च – 1/4 टीस्पून

नमक – 1/4 टीस्पून

तेल – 1 टेबलस्पून

उबले हुए शकरकंद – 200 ग्राम

चाट मसाला – 1/4 टीस्पून

काला नमक – 1/4 टीस्पून

लाल मिर्च – 1/4 टीस्पून

काली मिर्च – 1/4 टीस्पून

अनार के दाने – सजावट के लिए

पुदीना पत्ते – सजावट के लिए

विधि (Preparation)

1. दही मिक्स तैयार करें: एक बाउल में दही लें। उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा, बीटरूट, हरा धनिया, पुदीना पत्ते, काला नमक, लाल मिर्च और नमक डालें।

अच्छी तरह व्हिस्क करके एकसार मिला लें और अलग रख दें।

2. शकरकंद रोस्ट करें: एक पैन में तेल गर्म करें। उसमें उबले हुए शकरकंद डालें और उन पर चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च छिड़कें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करें। तैयार होने पर पैन से निकाल लें।

3. प्लेटिंग: एक सर्विंग प्लेट में तैयार दही वाला मिश्रण फैलाएं। उसके ऊपर रोस्ट किए हुए शकरकंद रखें। ऊपर से अनार के दाने और पुदीना पत्तों से सजाएं।

4. सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum