नारी डेस्क : अगर आप पारंपरिक मिठाइयों में कुछ नया और खास ट्राई करना चाहते हैं, तो बेक्ड केसर दही एक परफेक्ट डेज़र्ट है। यह भारतीय स्वाद और आधुनिक स्टाइल का सुंदर मेल है। इसमें दही की ठंडक, क्रीम की मलाईदार बनावट और केसर-इलायची की खुशबू इसे बेहद लाजवाब बनाती है।

Servings - 2

सामग्री

हंग कर्ड (छाछा हुआ दही) – 300 ग्राम

फ्रेश क्रीम – 100 मिलीलीटर

कंडेंस्ड मिल्क (मिठास वाला दूध) – 100 ग्राम

इलायची पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

कॉर्न फ्लोर – 2 बड़े चम्मच

केसर के रेशे – ¼ छोटा चम्मच

केसर पानी – सजावट के लिए

पिस्ता (कटा हुआ) – सजावट के लिए

सूखे गुलाब की पंखुड़ियां – सजावट के लिए

चांदी का वर्क – सजावट के लिए

विधि (Preparation)

1. एक बाउल में 300 ग्राम हंग कर्ड, 100 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम, 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, ¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर डालें।

इन्हें अच्छे से मिलाकर एकसार कर लें।

2. अब एक बड़ी ट्रे या बर्तन में थोड़ा पानी डालें और उसके अंदर दही वाले बाउल को रखें (वॉटर बाथ की तरह)। ऊपर से ¼ छोटा चम्मच केसर के रेशे छिड़कें और बाउल को एल्युमिनियम फॉयल से ढक दें।

3. ओवन को 145°C (293°F) पर पहले से गर्म करें और इस मिश्रण को 25 मिनट तक बेक करें। फिर इसे बाहर निकाल लें और ठंडा होने दें।

4. ठंडा होने के बाद इसके ऊपर केसर पानी, कटे हुए पिस्ते, सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और चांदी का वर्क लगाकर सजाएं।

5. आपका स्वादिष्ट और शाही बेक्ड केसर दही परोसने के लिए तैयार है।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum