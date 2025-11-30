02 DECTUESDAY2025 8:32:56 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Nov, 2025 07:18 PM
नुट्री सलाद Bowl

नारी डेस्क : यदि आप हेल्दी, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला सलाद चाहते हैं, तो यह नुट्री सलाद बाउल आपके लिए परफेक्ट है। इसमें सोया चंक्स, पनीर और ताज़ी सब्जियों का मिश्रण है, जो आपके शरीर को प्रोटीन और जरूरी विटामिन्स देता है। यह सलाद न केवल पेट को भरता है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है।

Servings - 4

सामग्री

पानी – 400 मिलीलीटर

सोया चंक्स – 50 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

पपरिका – 1/2 चम्मच

ऑलिव ऑयल – 1 चम्मच

टमाटर – 200 ग्राम

लाल बेल पेपर – 40 ग्राम

लहसुन – 1 चम्मच

कश्मीरी सूखी लाल मिर्च – 2

पानी – 50 मिलीलीटर

पनीर – 40 ग्राम

नमक – 1/4 चम्मच

नींबू का रस – 1 चम्मच

पानी – 80 मिलीलीटर

खीरा – 180 ग्राम

प्याज – 120 ग्राम

टमाटर – 100 ग्राम

लेट्यूस – 60 ग्राम

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. एक पैन में 400 मिलीलीटर पानी उबालें, इसमें 50 ग्राम सोया चंक्स और 1/2 चम्मच नमक डालें। 3–4 मिनट तक उबालें।

2. आंच बंद कर लें, छान लें और सोया चंक्स को अच्छी तरह निचोड़ लें।

3. इसे एक बाउल में डालें, इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पपरिका, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाएँ।

4. इस मिश्रण को बेकिंग डिश में डालें। ओवन को 180°C (356°F) पर पहले से गरम करें और 15 मिनट तक बेक करें। फिर ओवन से निकाल लें।

5. एक पैन में 200 ग्राम टमाटर, 40 ग्राम लाल बेल पेपर, 1 चम्मच लहसुन, 2 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, और 50 मिलीलीटर पानी डालें। ढककर 7–8 मिनट पकाएं।

6. ढक्कन हटाएं, टमाटर छील लें, आंच बंद करें और 5 मिनट ठंडा होने दें।

7. ठंडा होने के बाद इसे ब्लेंडर में डालें। इसमें 40 ग्राम पनीर, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, और 80 मिलीलीटर पानी डालकर चिकना पेस्ट बना लें। इसे अलग रख दें।

8. एक बाउल में 180 ग्राम खीरा, 120 ग्राम प्याज, 100 ग्राम टमाटर, 60 ग्राम लेट्यूस, बेक किए हुए सोया चंक्स, और ब्लेंड किया हुआ मिश्रण डालें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएँ।

9. तैयार सलाद को सर्विंग बाउल में डालें।

10. परोसें और ताजगी का आनंद लें।

