पोटली बैग से कंप्लीट करें ट्रेडिशनल लुक, बॉलीवुड दीवाज  से लीजिए इंस्पिरेशन

फेस्टिव सीजन और शादी के मौसम में जहां हर कोई अपने लुक को परफेक्ट बनाने में जुटा है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपने पारंपरिक लुक में पोटली बैग्स को शामिल कर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है।ये छोटे मगर खूबसूरत बैग्स न सिर्फ आपके आउटफिट को क्लासी टच देते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को रॉयल और एलीगेंट बना देते हैं। अगर आप भी ग्लैमरस आउटफिट्स के साथ क्लासिक और रॉयल टच चाहती हैं तो हसीनाओं से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।



आलिया भट्ट- पेस्टल गोल्ड पोटली में सिंपल एलीगेंस

आलिया ने अपनी हल्के पिंक लहंगे के साथ ,गोल्डन पोटली बैग कैरी किया था। सॉफ्ट एम्ब्रॉएडरी और गोल्डन ड्रॉस्ट्रिंग वाली इस पोटली ने उनके ट्रेडिशनल लुक में निखार ला दिया।



कियारा आडवाणी – मिरर वर्क पोटली का ग्लैम टच

कियारा का पोटली गेम हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। उन्होंने हाल ही में मिरर वर्क वाली सिल्वर पोटली कैरी की, जो उनके लहंगे से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसने उनके पूरे लुक को और भी फेस्टिव बना दिया।



सारा अली खान – कलरफुल पोटली का यूथफुल अंदाज

सारा हमेशा अपने ट्रेडिशनल लुक्स में थोड़ा प्लेफुल टच जोड़ना पसंद करती हैं। उन्होंने मल्टीकलर पोटली बैग को अपनी फ्लोरल साड़ी के साथ पेयर किया, जिससे उनका लुक यंग और फन लग रहा था।



करीना कपूर खान – रॉयल गोल्डन पोटली का चार्म

करीना ने अपनी बनारसी साड़ी के साथ गोल्डन जरी वर्क वाली पोटली कैरी की। उनकी यह चॉइस रॉयल एलीगेंस और सिंपल ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी।



शिल्पा शेट्टी – मोती वर्क पोटली से पूरा हुआ ट्रेडिशनल लुक

शिल्पा ने व्हाइट और गोल्ड कॉम्बिनेशन में मोती जड़ित पोटली के साथ अपने साड़ी लुक को कंप्लीट किया।उनका यह लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।



स्टाइल टिप

अगर आप दिवाली, शादी या फेस्टिव पार्टी में जा रही हैं, तो अपने आउटफिट के कलर से मैच करती एम्ब्रॉएडरी या मिरर वर्क पोटली जरूर कैरी करें। यह छोटा सा एक्सेसरी आपके पूरे लुक को तुरंत ग्लैमरस बना देगा। यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक्स में फिट रहते हैं।