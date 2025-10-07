07 OCTTUESDAY2025 2:53:20 PM
Comedian भारती सिंह दूसरी बार बनने जा रही है मां, पति संग बेबी बंप फ्लॉन्ट करते शेयर की तस्वी

नारी डेस्क :  कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने इस खुशखबरी की घोषणा खुद सोशल मीडिया पर की है। भारती ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह अपने बेबी बंप के साथ पति हर्ष लिंबाचिया के साथ पोज़ देती नजर आ रही हैं।

कपल ने जॉइंट पोस्ट में लिखा,

"हम फिर से प्रेग्नेंट हैं।"

इस खबर से उनके फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।

बड़ा भाई बनने को एक्साइटेड है लक्ष्य

भारती और हर्ष के बेटे लक्ष्य लिंबाचिया ने भी अपनी खुशी जताई। लक्ष्य ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा।
"मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं। अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है।"

सेलेब्स ने दी बधाई

भारती और हर्ष की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी। परिणीति चोपड़ा ने लिखा,

"मुबारक हो लड़की,"
वहीं दृष्टि धामी, नीति टेलर और भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी भी कपल को शुभकामनाएं दे चुकी हैं।

भारती सिंह का बैकग्राउंड

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की लव स्टोरी और फैमिली जर्नी भी काफी खास रही है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और तब से उनकी जिंदगी में खुशियों की एक नई शुरुआत हुई। शादी के 5 साल बाद कपल ने अपने पहले बेटे लक्ष्य लिंबाचिया का स्वागत किया, जिसने उनके परिवार में खुशियों का माहौल और बढ़ा दिया। अब भारती और हर्ष दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं, और यह खबर उनके फैंस के लिए भी किसी उपहार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर दोनों ने इस खबर को साझा कर फैंस को अपनी खुशी में शामिल किया है, और कपल की यह नई जर्नी उनके जीवन में नई खुशियों और रोमांचक पल लेकर आने वाली है।

