नेपाल में 49 भारतीयों को ले जा रही बस पर हुआ हमला, महिलाओं से की मारपीट और लूटे सामान

नारी डेस्क: नेपाल में जारी अशांति के बीच काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही एक भारतीय पर्यटक बस पर प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर हमला किया, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। यह कथित घटना 9 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली के पास हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने 49 भारतीयों को ले जा रही बस को निशाना बनाया। चालक ने दावा किया कि कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे बस के शीशे टूट गए और महिलाओं व बुजुर्गों सहित कई यात्री घायल हो गए। हमलावरों ने खिड़कियां तोड़ डालीं और यात्रियों से बैग, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए।



रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने घायलों को काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शेष यात्रियों को नेपाल सरकार की मदद से भारतीय दूतावास द्वारा व्यवस्थित एक विशेष विमान से भारत वापस भेज दिया गया। सोनौली में पत्रकारों से बात करते हुए, बस चालक रामू निषाद ने कहा- "हम पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तभी अचानक एक भीड़ ने हमारी बस को घेर लिया और बिना किसी कारण के हमला कर दिया। यात्रियों में महिलाएं और बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कोई परवाह नहीं थी।"



नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे युवाओं के नेतृत्व वाले जेनरेशन ज़ेड समूह ने गुरुवार को कहा था कि संसद को भंग कर देना चाहिए और जनता की इच्छा के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जेनरेशन ज़ेड प्रदर्शनकारियों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जबकि उनके कुछ प्रतिनिधि मौजूदा राजनीतिक संकट का समाधान खोजने के लिए सेना मुख्यालय में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ चर्चा में व्यस्त थे।

