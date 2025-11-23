02 DECTUESDAY2025 8:12:39 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Nov, 2025 01:40 PM
Delhi की हालत देख बॉलीवुड एक्ट्रेस Kriti Sanon ने कहा -जल्दी कुछ करना जरूरी

 नारी डेस्क:  दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। शहर की हवा दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है, जिससे आम लोग और सेलेब्रिटीज़ भी परेशान हैं।  बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने अपनी आगामी फिल्म ‘तेरे इश्क में’ के प्रमोशन के दौरान दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर की हवा इतनी खराब हो गई है कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कृति सेनन ने कहा 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृति सेनन ने बताया कि उनका दिल्ली से बचपन का गहरा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की हवा और वातावरण में बहुत बदलाव आया है। कृति ने चेतावनी दी कि अगर प्रदूषण पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो लोग एक-दूसरे के पास खड़े होकर भी सांस लेने में मुश्किल महसूस करेंगे।

कृति ने कहा

"मैंने हमेशा दिल्ली को अपने घर की तरह जाना है, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरे का सामना करना पड़ रहा है।"
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी कृति सेनन के बयान का स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कृति ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। अभिषेक दत्त ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को प्रदूषण पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

फिल्म ‘तेरे इश्क में’ के बारे में

कृति सेनन की इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार धनुष भी नजर आएंगे। कृति ने कहा कि धनुष के साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि धनुष की सहजता और अनुभव हर सीन को खास बनाता है। कई भावनात्मक सीन के बाद दोनों एक-दूसरे को देखकर कहते थे, “हां, यह सीन जम गया!”

फिल्म आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित है और इसे टी-सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें ए.आर. रहमान का संगीत और इरशाद कामिल के गीत शामिल हैं। फिल्म हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज होगी और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर शूट की गई है।

फिल्म और प्रदूषण का संदेश

कृति सेनन ने यह भी आशा व्यक्त की कि उनकी आवाज प्रदूषण के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने में मदद करेगी। उनका मानना है कि अगर सभी मिलकर कदम उठाए, तो दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है।  

