सुष्मिता सेन का बेदाग और निखरी त्वचा का राज: पाएं ग्लोइंग स्किन उनके आसान स्किनकेयर तरीके से

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Nov, 2025 12:02 PM
 नारी डेस्क: 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सुष्मिता सेन अपनी खूबसूरती और ग्लोइंग त्वचा के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनकी त्वचा की चमक और स्वस्थ निखार हर महिला जानना चाहती है। अगर आप भी सुष्मिता सेन जैसी मुलायम और फ्लॉलेस स्किन पाना चाहती हैं, तो उनकी ब्यूटी टिप्स को फॉलो कर सकती हैं।

रोजाना चेहरे की सफाई (Face Cleansing)

सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनका सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है अपने चेहरे को नियमित रूप से साफ रखना। केवल पानी से चेहरे को धोना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जेंटल फेस वॉश या फेस क्लीनिंग मिल्क का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा साफ, मुलायम और ग्लोइंग बनती है। सुष्मिता कहती हैं कि अगर आप मेकअप पहनती हैं, तो रात को अच्छी तरह से फेस वॉश से मेकअप हटाना बेहद जरूरी है। इससे आपकी त्वचा रात में खुद को रिपेयर कर सकती है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मेकअप का संतुलित इस्तेमाल (Minimal Makeup)

सुष्मिता का मानना है कि जब शूटिंग या पब्लिक अपीरियंस न हो, तब चेहरे पर मेकअप बिल्कुल न लगाएं। अधिक मेकअप त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मेकअप लगा है तो उसे रात में अच्छी तरह साफ करें।

 टोनर का इस्तेमाल (Toner Use)

सुष्मिता रोजाना टोनर का इस्तेमाल करती हैं। टोनर त्वचा को हाइड्रेट करता है। स्किन पोर्स को टाइट करता है। चेहरे के अतिरिक्त तेल को हटाता है। त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। टोनर की मदद से आपकी स्किन साफ, सॉफ्ट और फ्रेश रहती है।

 मॉइस्चराइज़र (Moisturizer)

सुष्मिता मॉइस्चराइज़र का नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं। यह त्वचा को पोषण और हाइड्रेशन देता है। एजिंग के निशानों को धीमा करता है। त्वचा की बनावट सुधारता है और जलन को शांत करता है। मुंहासे और ड्रायनेस से बचाता है। मॉइस्चराइज़र किसी भी स्किनकेयर रूटीन का अहम हिस्सा है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सनस्क्रीन (Sunscreen)

सुष्मिता सेन किसी भी मौसम में सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलती। यह त्वचा को UVA और UVB किरणों से बचाता है। सनबर्न और उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ और जवां बनाए रखता है। सुष्मिता सेन की खूबसूरती का राज महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि नियमित, साधारण और सही स्किनकेयर में छिपा है।

रोजाना फेस क्लीनिंग

कम मेकअप का इस्तेमाल

टोनर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन

इन आसान आदतों को अपनाकर आप भी अपनी त्वचा को ग्लोइंग, साफ और हेल्दी रख सकती हैं। सुष्मिता का उदाहरण यह साबित करता है कि सिर्फ नियमित और सही देखभाल से ही खूबसूरत और निखरी त्वचा पाई जा सकती है।  

 

