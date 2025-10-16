नारी डेस्क : ब्लैक तिल चिकन एक पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन है जो भारतीय स्वादों में एक अनोखा नटी (nutty) फ्लेवर जोड़ता है। काले तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। जब इन तिलों का मेल रसदार चिकन और सरसों के तेल के मसालेदार तड़के के साथ होता है, तो इसका स्वाद लाजवाब बन जाता है।

Servings - 3

सामग्री

काले तिल – 50 ग्राम

चिकन – 500 ग्राम

नमक – 1 चम्मच

हल्दी पाउडर – 1/4 चम्मच

सरसों का तेल – 2 बड़े चम्मच

तेजपत्ता – 1

साबुत लाल मिर्च – 2

जीरा – 1 चम्मच

प्याज – 80 ग्राम (बारीक कटा हुआ)

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटी हुई)

पानी – 500 मिलीलीटर

नमक – 1/4 चम्मच (स्वाद अनुसार)

हरी मिर्च – सजाने के लिए

विधि

1. एक पैन में 50 ग्राम काले तिल डालकर 2-3 मिनट तक बिना तेल के सूखा भून लें। फिर गैस से उतारकर 15 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

2. एक बाउल में 500 ग्राम चिकन लें, उसमें 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालें। अच्छे से मिलाकर 30 मिनट के लिए मेरिनेट करें।

3. एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करें। उसमें 1 तेजपत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालें। 30 सेकंड तक भूनें।

4. अब इसमें 80 ग्राम प्याज डालें और सुनहरा या पारदर्शी होने तक पकाएं।

5. फिर 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च डालें। 1-2 मिनट तक भूनें।

6. अब मेरिनेट किया हुआ चिकन डालें और 8-10 मिनट तक चलाते हुए पकाएं।

7. भुने हुए काले तिल को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें और उसे चिकन में डालें। अच्छे से मिलाएं।

8. अब 500 मिलीलीटर पानी और 1/4 चम्मच नमक डालें। ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट तक पकने दें।

9. जब चिकन पक जाए, तो अच्छी तरह चलाकर गैस बंद कर दें।

10. ऊपर से हरी मिर्च से सजाएं और गर्मागर्म परोसें।

