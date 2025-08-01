10 AUGSUNDAY2025 2:18:55 PM
Bigg Boss 19 में तारक मेहता के Mr Sodhi का नाम Confirm! मीनाक्षी शेषाद्रि ने ठुकराया Salman का शो

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 01 Aug, 2025 03:54 PM
नारी डेस्कः बिग बॉस देखने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सीजन की शुरूआत 2ृ4 अगस्त से होने वाली है। सलमान खान इस बार राजनेता के अवतार में नजर आए और इस बार शो भी राजनीति थीम पर आधारित होगाऔर इस बार बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से राजनीति के टास्क करवाएंगे। खबरों के मुताबिक, कई सेलेब्रिटीज को अप्रोच किया जा चुका है जिसमें तारक मेहता....के मिस्टर सोढ़ी यानि गुरुचरण सिंह का नाम कंफर्म किया जा रहा है हालांकि गुरुचरण सिंह ने खुद से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। वहीं बॉलीवुड की दामिनी मीनाक्षी शेषाद्रि को भी शो ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने इस शो को ठुकरा दिया है।

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने 90s की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि को भी अप्रोच किया लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इसकी वजह बताते हुए कहा था कि  'बिग बॉस' बिग बॉस उनकी पर्सनैलिटी या पसंद के अनुकूल नहीं है। हालांकि, वह डांस बेस्ड रियलिटी शोज में जरूर हिस्सा लेना चाहती हैं। आप नहीं जानते तो बता दें कि मीनाक्षी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और वह विदेश में भी डांस स्कूल चलाती हैं। मीनाक्षी ने अपने पीक पर पहुंचे करियर को छोड़ विदेश सेटल होने का फैसला किया था उसके बाद वह बॉलीवुड से बिलकुल कट गई। उनकी आखिरी फिल्म 'घातक' थी। उन्होंने बैंकर से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं। सालों बाद जब मीनाक्षी वापिस आई तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। 

PunjabKesari

वहीं 'टेली चक्कर' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पुराने मिस्टर सोढ़ी यानी गुरुचरण सिंह बिग बॉस के घर में एंट्री करेंगे। हालांकि, अभी तक मेकर्स या खुद गुरुचरण सिंह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। वह साल 2008 से इस शो के साथ जुड़े हुए थे और साल 2013 में उन्होंने क्विट कर दिया था। हालांकि, पब्लिक डिमांड पर उन्होंने 2014 में 'तारक मेहता' में वापसी की और 2020 तक इसका हिस्सा रहे  लेकिन मिस्टर सोढ़ी उस समय सुर्खियों में बन गए थे जब वह लापता हो गए थे और 25 दिनों बाद घर वापिस लौटे थे।  तब गुरुचरण ने लापता होने की वजह पैसों की तंगी और कर्ज बताई थी। अगर गुरुचरण सिंह 'बिग बॉस 19' में आते हैं तो फैंस के लिए काफी दिलचस्प होगा। यहां वह अपने लापता होने और लाइफ से जुड़ी कई बातों के खुलासे कर सकते हैं। 

इसके अलावा शो में  धीरज धूपर, अनीता हसनंदानी, लता सबरवाल, अलीशा पंवार, मुनमुन दत्ता, आशीष विद्यार्थी और खुशी दुबे का नाम भी सामने आया है। फिलहाल  अनीता हसंनदानी 'छोरियां चलीं गांव' का हिस्सा हैं तो मुश्किल है कि वह 'बिग बॉस' में दिखेंगी। हालांकि नाम तो मल्लिका शेरावत का भी सामने आया था लेकिन एक्ट्रेस ने इसे सिर्फ अफवाह बताया और कहा कि वह न तो  यह शो कर रही हैं और ना ही कभी करेंगी। वैसे आप इस शो में किस सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या ये शो आपको कैसा लगता है इस बारे में भी बताएं। 

