ग्लोइंग स्किन के लिए रवीना टंडन करती है ये काम, जानिए एक्ट्रेस के Beauty Secrets

बॉलीवुड हसीनाएं अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी ग्लोइंग स्किन के जरिए भी फैंस के दिल पर राज करती हैं। एक्ट्रेस की ग्लोइंग स्किन के राज जानने के लिए भी फैंस एक्साइडटेड रहते हैं। ऐसी ही आज एक एक्ट्रेस के बारे में आपको बताएंगे। बड़े पर्दे से लेकर टीवी शो में काम करने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं। लेकिन उनकी ग्लोइंग स्किन को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक्ट्रेस अपने ब्यूटी सीक्रेट्स भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं रवीना के कुछ ब्यूटी टिप्स जिनका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं...

करती है योग

बढ़ते वजन को रोकने और खुद को मैंटली स्वस्थ रखने के लिए रवीना योगाभ्यास भी जरुर करती हैं। वह अपनी फिटनेस के लिए योग को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी अपने योगासन अभ्यास की तस्वीरें शेयर करती हैं। फिटनेस के लिए वह कार्डियो एक्सरसाइज और स्वीमिंग भी जरुर करती हैं।

लेती हैं हैल्दी डाइट

अच्छी और हैल्दी डाइट के जरिए एक्ट्रेस अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखती है। वह ज्यादातर ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद करती है। वह अपनी फार्म हाउस में लगी हुई फ्रेश सब्जियां और फलों का सेवन करती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस घर में बने देसी घी को भी अपनी रुटीन में शामिल करती हैं।

हेयर केयर के लिए बताए टिप्स

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए बताया कि तनाव, कैमिकल शैंपू और टेंशन के कारण झड़ते बालों की समस्या भी आम हो गई है। इस समस्या से राहत पाने के लिए एक्ट्रेस ने आंवला का सेवन करें। यदि आपके बाल झड़ते हैं तो आंवला खाएं और स्कैल्प पर भी जरुर लगाएं।

मुलायम हाथों के टिप्स

रवीना टंडन से हाथों के मुलायम करने के लिए भी कुछ टिप्स बताएं है। आप उन्हें अपनाकर अपने हाथों को मुलायम कर सकते हैं।

सामग्री

ऑलिव ऑयल - 1 चम्मच

नमक - 1/2 चम्मच

कैसे करें इस्तेमाल

. सबसे पहले ऑलिव ऑयल एक बर्तन में डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं।

. दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके हाथों पर लगाएं।

. 15-20 मिनट के लिए हाथों की मसाज करें।

. तय समय के बाद हाथ गर्म पानी से धो लें।

. हाथ धोने के बाद आप कोई क्रीम अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं।

. नियमित हाथों की मसाज करने से आपके हाथ मुलायम होंगे।

सर्दियों में नहीं खराब होगी स्किन

बदलते मौसम में स्किन रुखी और सेंसेटिव हो जाती है। एक्ट्रेस ने बताया कि इस समस्या से राहत पाने के लिए आप माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें। साबुन का इस्तेमाल कम करें। नहाने के बाद तौलिये से स्किन को न रगड़ें। धीरे-धीरे पानी के साथ बालों को सुखाएं। इसके अलावा आप कच्चे दूध से स्किन की मालिश करें। इससे त्वचा का रुखापन दूर हो जाएगा ।