दीपिका की Flawless Beauty का राज है ये चीज, सिर्फ इससे निखरती है मस्तानी की स्किन

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दमदार एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरती के जरिए भी फैंस का दिल जीत ही लेती हैं। एक्ट्रेस की ग्लोइंग स्किन के आगे हर एक्ट्रेस फीकी सी ही लगती हैं। अपनी फ्लॉलेस स्किन के जरिए बॉलीवुड की मस्तानी फैंस को आकर्षित कर ही लेती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपने फैंस के साथ अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर करती रहती हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दीपिका की ग्लोइंग स्किन का आखिर क्या राज है...

सिंपल रखती हैं रुटीन

एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमेशा सादगी में ही विश्वास रखती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि दीपिका मैट का मेकअप इस्तेमाल करती हैं। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह अपनी त्वचा पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचती हैं। इसके अलावा वह अपनी रुटीन को भी एकदम सिंपल रखती हैं।

खुद को रखती हैं हाइड्रेटेड

हैल्दी स्किन के लिए दीपिका पानी काफी अच्छी मात्रा में पीती हैं। उनका मानना है कि हाइड्रेटेड रहने से त्वचा की कई समस्याएं खुद ही दूर हो जाती हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से चेहरे पर निखार आता है और त्वचा में मॉइश्चर बना रहता है। इसलिए वह दिन में 10-12 गिलास पानी पीती हैं।

रेगुलर क्लीनिंग और टोनिंग भी करती हैं

दीपिका पादुकोण अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए नियमित क्लीजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग भी जरुर करती हैं। जिस दिन वह घर पर होती हैं उस दिन वह बिना मेकअप ही रहती हैं। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन दीपिका सिर्फ एसपीएफ मॉइश्चराइजर और लिप बाम ही लगाकर रखती हैं।

सोने से पहले साफ करती हैं त्वचा

इसके अलावा दीपिका ने बताया कि वह सोने से पहले अपनी त्वचा को डीप कंडीशनिंग मॉइश्चराइज करती हैं। वहीं दीपिका ने कहा कि वह पार्लर सिर्फ क्लींजिंग करवाने ही जाती हैं।

नारियल तेल से करती हैं हेयर केयर

दीपिका अपने बालों की देखभाल के लिए रुटीन में नारियल तेल लगाती हैं। इससे उनके बाल, लंबे, चमकदार रहते हैं।