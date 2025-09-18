19 SEPFRIDAY2025 2:44:09 PM
Bads Of Bollywood Screening: तमन्ना भाटिया ने शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में बिखेरा जलवा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Sep, 2025 10:42 AM
नारी डेस्क:  बैड्स ऑफ बॉलीवुड की प्रीमियर नाइट बड़े ही धूमधाम से हुई, जिसमें कई स्टार्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस खास मौके पर तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं।

शानदार लुक में पहुंचीं तमन्ना

तमन्ना भाटिया इस इवेंट में सिल्वर रंग की शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में पहुंचीं, जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आया। इस ड्रेस ने उनकी टोन्ड और फिट बॉडी को बखूबी उभारा।

बालों का स्टाइल और स्माइल ने बढ़ाया चार्म

तमन्ना ने अपने बाल खुले रखे थे, जो सॉफ्ट कर्ल में सेट किए गए थे। उनकी खुली जुल्फें उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थीं। साथ ही उनकी कातिलाना स्माइल ने पूरे लुक को और खास बना दिया।

पैपाराज़ी के लिए दिए शानदार पोज़

तमन्ना ने फोटो खींचवाने के दौरान कई अलग-अलग पोज़ दिए, जो उनकी कॉन्फिडेंस और स्टाइल को दर्शाते थे। उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी इस ग्लैमरस एप्रोच के दीवाने बन गए हैं।

पूरे इवेंट में तमन्ना भाटिया ने अपने स्टाइल और ग्लैमर से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी ये झलक देखकर कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इस प्रीमियर नाइट की रौनक को दोगुना कर दिया।  

