क्या आप खा रहे हैं सीमेंट से बना नकली लहसुन? पहचानें और जानें इसके खतरे

नारी डेस्क : लहसुन भारतीय रसोई में बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल मसालों, दवाइयों और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन अब बाजार में नकली लहसुन भी मिलने लगा है, जो सीमेंट से बना होता है। यह नकली लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला जिले में सीमेंट से बना नकली लहसुन मिलने की खबर आई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

नकली लहसुन के नुकसान

असली लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन में कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से लड़ने वाले गुण होते हैं। इसमें एंटीऑक्सिडेंट और सूजन कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं। लेकिन नकली लहसुन, खासकर जो सीमेंट से बना हो, उससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सीमेंट वाला लहसुन खाने से उल्टी, पेट दर्द, दस्त और आंतों को नुकसान हो सकता है। साथ ही सीमेंट की धूल अगर सांस के जरिए शरीर में जाती है, तो फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

नकली और असली लहसुन की पहचान कैसे करें?

पैकेजिंग पर ध्यान दें

जब आप लहसुन खरीदें, तो उसकी पैकेजिंग को अच्छे से देखें। अगर लहसुन की कलियां बहुत परफेक्ट और चमकदार लग रही हों, और सभी कलियां एक जैसी ही दिख रही हों, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। असली लहसुन में हर कलि का आकार और रंग थोड़ा अलग-अलग होता है, जो इसे प्राकृतिक और अनियमित बनाता है। इसलिए बहुत चमकदार और एक जैसी कलियों वाला लहसुन नकली हो सकता है। पैकेजिंग देखकर भी आप नकली लहसुन से बच सकते हैं।

रंग देखकर पहचानें

असली लहसुन का रंग सामान्यत हल्का सफेद या थोड़ा भूरा होता है, जिसमें कुछ दाग या छोटे-छोटे निशान भी हो सकते हैं। अगर लहसुन बहुत ज्यादा चमकदार सफेद और बिल्कुल साफ-सुथरा बिना किसी दाग या धब्बे के लगे, तो यह नकली होने की संभावना हो सकती है। नकली लहसुन अक्सर बहुत एक जैसा और परफेक्ट रंग का होता है, जो असली लहसुन से अलग दिखता है। इसलिए रंग देखकर भी आप असली और नकली लहसुन में फर्क आसानी से समझ सकते हैं।

गंध से जांचें

असली लहसुन की खुशबू बहुत तेज और तीखी होती है, जो छूते या काटते ही तुरंत महसूस हो जाती है। इसकी तीखी गंध खाने का स्वाद बढ़ाती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। इसके विपरीत, नकली लहसुन में या तो कोई खास गंध नहीं होती, या फिर उसमें केमिकल जैसी अजीब और अस्वाभाविक गंध महसूस होती है। इसलिए गंध से भी असली और नकली लहसुन को आसानी से अलग किया जा सकता है।

टेक्सचर छूकर जांचें

असली लहसुन की सतह थोड़ी खुरदरी और अनियमित होती है, यानी उसकी त्वचा में छोटे-छोटे उभार या मोटेपन महसूस होते हैं। इसके अलावा, असली लहसुन की कलियां आकार में भी एक जैसी नहीं होतीं, बल्कि थोड़ी अलग-अलग होती हैं। वहीं, नकली लहसुन बहुत चिकना, एकदम बराबर और परफेक्ट दिखता है, जिससे हाथ लगाते ही फर्क महसूस हो जाता है। इसलिए, लहसुन का टेक्सचर छूकर पहचानना बहुत आसान और कारगर तरीका है।

पानी में डालकर देखें

असली लहसुन का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए जब इसे पानी में डालते हैं तो यह आसानी से डूब जाता है। असली लहसुन की कलियां भारी और ठोस होती हैं, जिससे वह पानी के नीचे चली जाती हैं। वहीं, नकली लहसुन का वजन कम होता है और वह हल्का होता है, इसलिए वह पानी में तैरने लगता है। यह तरीका भी नकली लहसुन पहचानने का एक आसान और प्रभावी तरीका है।

क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपके पास नकली लहसुन है, तो उसे बिलकुल भी न खाएं। नकली लहसुन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हमेशा भरोसेमंद और अच्छी प्रतिष्ठा वाली दुकानों या बाजारों से ही लहसुन खरीदें। खरीदते समय उसकी पहचान ध्यान से करें और ऊपर बताए गए तरीकों से असली या नकली होने का पता लगाएं। अपनी और अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए नकली लहसुन से बचना बेहद जरूरी है।

लहसुन हमारे रोज़मर्रा के खाने और सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाजार में नकली लहसुन की बढ़ती मिलावट से हमें सावधान रहना जरूरी है। सीमेंट या किसी और नकली सामग्री से बना लहसुन सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हमेशा भरोसेमंद स्रोत से ही लहसुन खरीदें और अपनी सेहत की सुरक्षा करें। इस तरह हम नकली लहसुन से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को स्वस्थ रख सकते हैं।