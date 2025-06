सर्दी-खांसी होते ही Corona Test के लिए न भागें, कोविड ऑफिसर की लोगों को राय

नारी डेस्क: एशियाई देशों में कोहराम मचाने के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामलों में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय केस लगभग 4000 के करीब पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 3961 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना से अब तक कुल मौतों की संख्या 34 हो चुकी है, जिनमें से 6 मौतें केवल पिछले 24 घंटे में हुई हैं।

कोरोना के लक्षणों की बात करें तो सर्दी-खांसी और जुकाम इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा जरूरी नहीं कि सर्दी-खांसी होने पर यह कोरोना ही हो। कोविड-19 के चार नए वेरिएंट्स लोगों को संक्रमित कर रहे हैं जिनका मुख्य लक्षण गले में खराश है।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल के कोविड नोडल ऑफिसर ने लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यह नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक नहीं है। इसके बावजूद कोरोना से बचाव के लिए सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए।

RML अस्पताल के कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सर्दी-खांसी जैसे सामान्य लक्षण होने पर हर बार RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे में लोग बिना कोरोना वायरस के भी टेस्टिंग सेंटर पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें दूसरों से संक्रमण का खतरा हो सकता है।

#WATCH | Delhi: On Covid preparedness, Ram Manohar Lohia (RML) Covid Nodal Officer Pawan Kumar says, "... As soon as we saw this surge... we built a nine-bed isolation centre, it has ventilators and all the necessary medicines needed by a COVID patient... The nine beds are not… pic.twitter.com/dMRG6fnUCY