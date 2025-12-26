27 DECSATURDAY2025 3:29:29 AM
Apple Crumble फ्रेंच टोस्ट

Apple Crumble फ्रेंच टोस्ट

नारी डेस्क : एप्पल क्रम्बल फ्रेंच टोस्ट एक शानदार ब्रेकफास्ट या ब्रंच का विकल्प है, जिसमें सेब, दालचीनी और ब्राउन शुगर का मीठा मिश्रण ब्रेड के साथ मिलकर स्वाद और खुशबू का आनंद देता है। ऊपर से वेनिला आइसक्रीम, शहद और क्रिस्पी ग्रेनोला डालने से यह डिश और भी लाजवाब बन जाती है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि पूरे परिवार के लिए जल्दी और आसानी से तैयार किया जा सकता है।

Servings - 4

सामग्री

सेब – 150 ग्राम

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

पाउडर ब्राउन शुगर – 30 ग्राम

दालचीनी पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

अंडा – 1

कंडेन्स्ड मिल्क – 1 बड़ा चम्मच

वेनिला एक्सट्रेक्ट – 1 छोटा चम्मच

पिघला हुआ मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

दूध – 300 मिलीलीटर

सफेद ब्रेड के स्लाइस – 8

मक्खन – पैन को ग्रीस करने के लिए

पाउडर ब्राउन शुगर – 1 बड़ा चम्मच

वेनिला आइसक्रीम – 1 स्कूप

शहद – 1 बड़ा चम्मच

ग्रेनोला – 1 बड़ा चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. 150 ग्राम सेब को स्लाइस में काट लें।

2. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। इसमें सेब के स्लाइस डालकर 5-8 मिनट तक पकाएं।

3. अब इसमें 30 ग्राम पाउडर ब्राउन शुगर और 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें। 1-2 मिनट पकाएं, फिर गैस बंद कर दें।

4. एक बाउल में 1 अंडा, 1 बड़ा चम्मच कंडेन्स्ड मिल्क, 1 छोटा चम्मच वेनिला एक्सट्रेक्ट, 1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ मक्खन और 300 मिलीलीटर दूध डालकर अच्छी तरह फेंट लें।

5. ब्रेड के प्रत्येक स्लाइस को इस मिश्रण में डुबोएं और मक्खन लगे पैन में सुनहरा होने तक टोस्ट करें। दोनों तरफ से हल्का भूरा होने तक पकाएं।

6. टोस्ट किए हुए ब्रेड को सर्विंग प्लेट में रखें। इसके ऊपर पका हुआ सेब, एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम, शहद की कुछ बूंदें और ग्रेनोला छिड़कें।

7. गरमा गरम सर्व करें।

    Got it