Ananya Pandey फिर हुईं Troll! साड़ी लहंगे के साथ पहने हद से ज्यादा छोटे Billows

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Oct, 2025 06:55 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड की फैशनिस्ता अनन्या पांडे जैसे ही मनीष मल्होत्रा की दिवाली बैश पर पहुंची फैंस देखते ही रह गए। अऩन्या पांडे ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था लेकिन लहंगे के साथ जो ब्लाउज एक्ट्रेस कैरी करके पहुंची थी वो लोगों को पसंद नहीं आया। यूजर्स का कहना है कि अऩन्या ने तो ना के बराबर ही ब्लाउज पहना है जो काफी छोटा और अनकंफर्टेबल लग रहा था। वैसे इस बार नहीं तकरीबन हर बार ही अनन्या पांडे अपने ब्लाउज के लिए ही ट्रोल होती है क्योंकि अनन्या के ज्यादातर ब्लाउज ओवर शॉर्ट होते हैं।

1. बीते साल भूषण कुमार की दीवाली बैश में अनन्या पांडे ने रैड कलर की शिमरी साड़ी पहनी थी। साड़ी तो सुंदर थी लेकिन ब्लाउज यहां भी बहुत छोटा कैरी किया था।

2. अपनी कजिन बहन की शादी में अनन्या पांडे ने स्काई ब्लू साड़ी पहनी थी जिसके साथ उन्होंने ब्रालेट बिकिनी स्टाइल स्ट्राइपी ब्लाउज पहना था।

3. अनन्या ने एक शिमरी ब्राइडल साड़ी के साथ मिरर वर्क से सजा ऑफ शोल्डर क्रोसेट ब्लाउज कैरी किया जो एक्ट्रेस को सेक्सी लुक दे रहा था।

4. अनन्या पांडे ने कियारा आडवाणी की रिसेप्शन पार्टी में ब्लैक साड़ी पहनी थी। इसका स्ट्राइपी ब्लाउज भी कैमरे के फोक्स में रहा और एक्ट्रेस की ये लुक काफी दिनों तक वायरल होती रही थी।

5. अनन्या ने एक पर्पल साड़ी पहनी थी जिसके साथ उन्होंने हाल्टर नेक बेकलेस नोटेड ब्लाउज कैरी किया था। ये लुक तो अनन्या की सुपरहिट रही थी।

आपको अनन्या की  साड़ी लुक और ब्लाउज डिजाइन्स कितने पसंद आते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 

