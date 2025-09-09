12 SEPFRIDAY2025 12:52:36 PM
Nari

मुंबई में है सिंगर अदनान सामी का शाही आशियाना, देखिए अंदर से कैसी है उनकी लग्जरी लाइफ

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Sep, 2025 05:21 PM
मुंबई में है सिंगर अदनान सामी का शाही आशियाना, देखिए अंदर से कैसी है उनकी लग्जरी लाइफ

नारी डेस्क: पाकिस्तान में जन्मे और अब भारत में एक सफल करियर व जीवन जी रहे प्रसिद्ध गायक अदनान सामी आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ‘तेरा चेहरा’ और ‘लिफ्ट करा दे’ जैसे सुपरहिट गानों से लोकप्रिय हुए अदनान सामी का मुंबई स्थित भव्य निवास उनकी रचनात्मकता, पारिवारिक मूल्यों और क्लासिक टेस्ट का प्रमाण है। उनका यह तीन मंजिला अपार्टमेंट लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो मॉडर्न और रॉयल इंटीरियर डिज़ाइन का बेहतरीन मिश्रण है।

घर का प्रवेश: लॉबी और प्रथम छवि

अदनान सामी के घर में प्रवेश करते ही एक विशाल लॉबी दिखाई देती है, जिसका मुख्य द्वार सोने की परत वाले डेकोरेटिव एलिमेंट से सुसज्जित है। लॉबी के बाईं ओर लिविंग एरिया है, जबकि दाईं ओर किचन, प्राइवेट लिफ्ट, होम थिएटर और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां मौजूद हैं। लॉबी की दीवारों पर सफेद उभरे हुए वॉलपेपर हैं, जिन पर अदनान की पत्नी रोया की तस्वीरें, गोल्ड रिकॉर्ड्स और संगीत से जुड़ी यादगार वस्तुएं लगी हुई हैं।

PunjabKesari

चार खंडों में विभाजित लिविंग रूम

घर का लिविंग एरिया चार अलग-अलग हिस्सों में विभाजित है – ग्रैंड पियानो, एक बड़ी डाइनिंग टेबल, छोटा बार और आरामदायक सोफा सेट। इस क्षेत्र की दीवारों को तस्वीरों, म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड्स और व्यक्तिगत पोस्टर्स से सजाया गया है। प्रत्येक फ्रेम के पीछे अदनान के जीवन से जुड़ी एक कहानी है।

डाइनिंग एरिया की विशेषताएं

डाइनिंग क्षेत्र की पीछे की दीवार को अदनान और उनके परिवार की यादों से सजाया गया है। सफेद रंग की दीवार पर पारिवारिक फोटोग्राफ्स की एक श्रृंखला लगी है, जो परिवार के साथ बिताए गए पलों को संरक्षित करती हैं।

ग्रैंड पियानो को दी गई विशेष जगह

एक इंटरव्यू में अदनान सामी ने बताया था कि उन्होंने घर के निर्माण के समय ही तय कर लिया था कि पियानो को कहां स्थान मिलेगा। उसी अनुसार पूरे लिविंग एरिया को डिज़ाइन किया गया। उनका ग्रैंड पियानो क्रीम रंग के चमकदार फर्श पर स्थित है, जो ब्लैक फर्नीचर के साथ सुंदर कंट्रास्ट बनाता है।

PunjabKesari

निजी बार और मनोरंजन क्षेत्र

घर के एक कोने में छोटा लेकिन स्टाइलिश बार बनाया गया है, जो ब्राउन वुडन फर्नीचर और हल्के रंग की दीवारों से सजाया गया है। यहां हरे और सफेद पर्दों का संयोजन सौंदर्य में चार चांद लगाता है। अदनान अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहीं पर निजी पार्टियों का आयोजन करते हैं।

गार्डन एरिया और बाहरी सजावट

घर का बाहरी हिस्सा भी उतना ही आकर्षक है। बड़े गमलों में पौधों की सुंदर व्यवस्था की गई है। क्रीम कलर के मार्बल फर्श और बेज रंग की दीवारों का मेल वातावरण को शांतिपूर्ण और सौम्य बनाता है। घर का प्रत्येक कोना रचनात्मक सजावट और सादगीपूर्ण भव्यता का प्रतीक है।

भारत में नई शुरुआत

अदनान सामी का जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन उनके पिता पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट थे। उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति तक नहीं दी थी।

PunjabKesari

इसके बावजूद, अदनान ने भारत को अपना स्थायी घर बनाया और यहां अपनी कला, परिवार और जीवन के साथ एक नई शुरुआत की।

अदनान सामी का मुंबई स्थित घर सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और भारत से जुड़े भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह घर दर्शाता है कि कैसे एक कलाकार अपनी रचनात्मकता को अपने निजी जीवन में भी उतनी ही शिद्दत से पेश करता है।

नोट: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया सामग्री और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।   

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it