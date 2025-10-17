17 OCTFRIDAY2025 2:55:09 PM
अपने घर में भटक रही है एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला  की आत्मा, पति को होती है महसूस

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Oct, 2025 09:20 AM
अपने घर में भटक रही है एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला  की आत्मा, पति को होती है महसूस

नारी डेस्क: जब इंसान का कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो वह उसी की यादों में खोया रहता है। कई बार तो हम किसी को इतना याद करते हैं कि उसे हर तरफ अपने पास ही महसूस करते हैं। एक्टर पराग त्यागी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी और पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को खो दिया है। वह अपनी पत्नी की आत्मा को महसूस करते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया।

PunjabKesari


शेफाली जरीवाला का 27 जून को महज 42 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद पराग बिल्कुल टूट गए वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जहां वह अपनी पत्नी से जुड़ी यादें शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके साथ पैरानॉर्मल घटना हुई । अपने पॉडकास्ट चैनल पर एकटर ने बताया कि शेफाली जरीवाला के निधन के बाद वह रोते रहते थे, उन्होंने अपने  दोस्तों के फोन उठाने भी बंद कर दिए थे.

PunjabKesari
पराग ने बताया कि उनका एक रूटीन है और वो रोज सुबह पूजा और मेडिटेशन करते हैं,  घर पर शाम को दिया जलाते हैं। उन्होंने कहा- ‘मैंने दिया लगाया और घर में हर तरफ शेफाली की फोटो हैं, उन्हें देखकर मैं रोने लगा, मैं फूट-फूटकर रो रहा था और मैंने कहा- बाबू क्यों चले गए यार छोड़कर मुझे? इसके बाद मुझे अचानक से कपूर की खुशबू आई है। मुझ ऐसा लगा कि कपूर उनके सामने जल रहा है। इसके बाद मैंने सूंघना शुरू किया और उठकर घर में देखना शुरू किया कि खुशबू आ कहां से रही है?  इसके बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा- ‘बाबू आप मेरे पास ही हो ना?’

PunjabKesari
पराग ने बताया कि- इतना कहने के बाद उन्हें सिर से लेकर पैर तक काफी तेज किसी एनर्जी के होने का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि उनके सिर के बाल उड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने मुझे हग किया। उनका कहना है कि वह उस फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। एक्टर ने बताया कि शेफाली को कपूर की खुशबू बहुत पसंद थी, घर में जब भी दिया जलता था तो वो डिफ्यूजर में ओरिजिनल कपूर लगाती थी, मैं दिया करता था और उनका सबसे पहले काम होता था कपूर लगाना। 

