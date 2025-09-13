एक बार ये देसी इलाज करके तो देखो, गारंटी से माइग्रेन का दर्द फिर नहीं होगा

नारी डेस्कः माइग्रेन (Migraine) एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। यह सिर्फ सामान्य सिरदर्द नहीं है बल्कि दिमाग की नसों और केमिकल्स से जुड़ी एक जटिल स्थिति है। ऐसी

माइग्रेन क्या है?

माइग्रेन एक तरह का Recurring (बार-बार होने वाला) सिरदर्द है, जो आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है। इसमें सिरदर्द के साथ कई और लक्षण भी होते हैं जैसे रोशनी, आवाज़ या गंध से संवेदनशीलता बढ़ जाना, मतली आना और कभी-कभी उल्टी होना। आम लक्षणों की बात करें तो माइग्रेन में ...

सिर के एक तरफ या पूरे सिर में तेज़ दर्द

मतली और उल्टी

रोशनी और आवाज़ से परेशानी

धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने रोशनी के धब्बे दिखना

थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान फोक्स करने में दिक्कत आती है।



माइग्रेन होने के बड़े कारण

माइग्रेन का सही कारण अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है,लेकिन माना जाता है कि यह दिमाग की नसों और केमिकल्स में बदलाव के कारण होता है।

माइग्रेन को जो चीजे आम ट्रिगर्स करती हैं वो है...

स्ट्रेस और टेंशन

नींद की कमी या ज्यादा सोना

कुछ खाने-पीने की चीज़ें (चॉकलेट, चीज़, कैफीन, अल्कोहल)

तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़

हार्मोनल बदलाव (खासकर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान)



आचार्य मनीष ने बताया माइग्रेन का इलाज, घर पर ही ठीक होगा रोग

माइग्रेन के लिए लोग कई तरह की मेडिसन और थेरेपी का सहारा लेते हैं लेकिन घर में भी आचार्य मनीष का बताया देसी नुस्खा फॉलो करके भी 90 प्रतिशत माइग्रेन के मरीज अपना सिर दर्द घर बैठे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। एक बाल्टी भरनी है 40 से 42 डिग्री गर्म गुनगुने पानी की। एक बाल्टी भरना है बर्फ वाला ठंडा पानी। पांच मिनट के लिए एक पैर गर्म पानी में और एक पैर ठंडे पानी में रखकर बैठ जाएं और 5 मिनट बाद जो ठंडे वाला पैर है वो गर्म पानी में कर दें और गर्म वाला पैर ठंडे पानी में। ऐसा लगातार 30 मिनट करना है। एक टाइम पर आने ये नुस्खा फॉलो करना है और एक टाइम आपको 4 मिनट गर्म पानी में दोनों पैर रखने हैं और 1 मिनट ठंडे पानी में अपने पैर रखने हैं। इसी के साथ नीम की छाल, गिलोय और तुलसी का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीना है। उनके अनुसार, 15 दिन में 90 प्रतिशत लोगों का माइग्रेन घर पर ही ठीक हो जाएगा।

माइग्रेन से बचाव के उपाय

रोज़ाना एक ही समय पर सोना और उठना।

ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचना।

कैफीन और प्रोसेस्ड फूड को कम करना।

योग और मेडिटेशन करना।

सिरदर्द शुरू होते ही शांत और अंधेरे कमरे में आराम करना।

नोटः माइग्रेन का ये नुस्खा इंटरनेट के माध्यम से बताए गए चिकित्सक गुरु आचार्य मनीष द्वारा बताया गया है लेकिन आप पहले से ही किसी तरह की कोई हैल्थ प्रॉब्लम है तो कोई भी नुस्खा फॉलो करने से पहले सलाह लें।