03 NOVMONDAY2025 1:42:56 PM
Nari

BCCI ने खोला पिटारा,  विश्व कप जीतने पर महिला टीम को 51 करोड़ रुपये देने का ऐलान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Nov, 2025 10:41 AM
BCCI ने खोला पिटारा,  विश्व कप जीतने पर महिला टीम को 51 करोड़ रुपये देने का ऐलान

नारी डेस्क:  भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में राष्ट्रीय महिला टीम ने रविवार रात डीवाई पाटिल स्टेडियम में रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया द्वारा खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। उन्होंने इस जीत को "एक यादगार उपलब्धि" बताया जो भारतीय महिला क्रिकेट को एक नए स्तर पर ले जाएगी। 


इस बीच, आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और इसकी तुलना भारत की 1983 की पुरुष विश्व कप जीत से की। धूमल ने कहा- "यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक यादगार दिन है। पुरुष टीम ने 1983 में जो हासिल किया था, भारतीय महिलाओं ने आज मुंबई में उसे दोहराया है। यह ऐतिहासिक जीत देश में महिला क्रिकेट को जबरदस्त बढ़ावा देगी और मुझे विश्वास है कि हमारा खेल अब नई ऊंचाइयों को छुएगा।" इससे पहले, पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने शेफाली वर्मा के 87, दीप्ति शर्मा के 58 और स्मृति मंधाना (45) और ऋचा घोष (34) के बहुमूल्य योगदान की बदौलत 298/7 का मजबूत स्कोर बनाया। 


मंधाना और वर्मा के बीच 100 रनों की ठोस ओपनिंग साझेदारी ने एक बड़े स्कोर की नींव रखी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने देर से वापसी करते हुए भारत को 300 के आंकड़े से कुछ ही कम पर रोक दिया। 299 रनों का पीछा करते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की क्योंकि ताज़मिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट ने मिलकर पचास रनों की तेज ओपनिंग साझेदारी की। लेकिन अमनजोत कौर के एक तेज सीधे शॉट ने ब्रिटिश टीम की जीत का अंत कर दिया और यहीं से भारत ने मैच पर कब्जा जमा लिया। युवा तेज गेंदबाज श्री चरणी ने अपने पहले ही ओवर में एनेके बॉश को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 


इसके बाद, शैफाली वर्मा ने भी शानदार गेंदबाज़ी करते हुए सुने लुस और मारिजैन कप्प को जल्दी-जल्दी आउट करके मैच का रुख़ पलट दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने स्वप्निल प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर 5 विकेट लिए और दक्षिण अफ़्रीका के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। वोल्वार्ड्ट के जुझारू 101 रनों के बावजूद, प्रोटियाज टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई और भारत ने घरेलू दर्शकों के ज़ोरदार समर्थन के बीच 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जैसे ही तिरंगा लहराया और खिलाड़ियों ने खुशी के आंसू बहाए, यह क्षण न केवल विश्व कप जीत का प्रतीक था - बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत का भी।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it