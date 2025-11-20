02 DECTUESDAY2025 8:04:15 PM
Nari

यूट्यूब से स्केटिंग सीखकर 17 साल की जान्हवी बनी Record Girl, 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अपने नाम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Nov, 2025 11:22 AM
यूट्यूब से स्केटिंग सीखकर 17 साल की जान्हवी बनी Record Girl, 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अपने नाम

नारी डेस्क: सिर्फ 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ की जानवी जिंदल ने भारत का स्पोर्ट्स इतिहास फिर से लिख दिया है, स्टेडियम स्पॉन्सर या फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं बल्कि YouTube वीडियो, फुटपाथ, हिम्मत और स्केट्स की एक जोड़ी से। आज वह भारत की सबसे ज़्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनके नाम 11 गिनीज़ टाइटल हैं जो भारतीय खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर के 19 टाइटल के बाद दूसरे नंबर पर हैं।

PunjabKesari
जो बात उनके सफ़र को और भी खास बनाती है, वह यह है कि जानवी ने पूरी तरह से खुद से सीखा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग न मिलने के कारण, उन्होंने आस-पास की सड़कों और खुले मैदानों में YouTube ट्यूटोरियल देखकर घंटों प्रैक्टिस की, और स्केट्स पर भांगड़ा और स्केट्स पर योग जैसे अनोखे फ़ॉर्म शुरू किए, जिससे वह देश की सबसे इनोवेटिव फ्रीस्टाइल स्केटर्स में से एक बन गईं।

PunjabKesari
जानवी ने 16 साल की उम्र में गिनीज़ रिकॉर्ड की अपनी यात्रा शुरू की, और 18 साल की उम्र तक, वह पहले ही अंडर-18 रिकॉर्ड होल्डर आर्यन शुक्ला को पीछे छोड़ चुकी थीं। कुल मिलाकर, जानवी के नाम 21 बड़े रिकॉर्ड हैं, जिनमें शामिल हैं 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 8 इंडिया बुक रिकॉर्ड्स, 1 एशिया बुक रिकॉर्ड, 1 वर्ल्डवाइड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स टाइटल, स्केटिंग के अलावा वह एक नेशनल चैंपियन हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, अभी 12वीं क्लास में हैं।
PunjabKesari

जानवी ने  हाल ही में अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहने के लिए जरूरी मेंटल टफनेस के बारे में बताया। उनके सबसे चैलेंजिंग रिकॉर्ड्स में से एक था “30 सेकंड में सबसे ज़्यादा स्पिन”। उनका पिछला रिकॉर्ड 32 था, जिसे उन्होंने 43 स्पिन पूरे करके तोड़ दिया, जिससे दुनिया भर के युवा स्केटर्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट हो गया। वह अपने पिता को अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानती हैं और रोज़ाना 3-4 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, लगातार खुद को नए स्टाइल डेवलप करने और अपनी प्रिसिजन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। नौ साल स्केटिंग करने के बाद, उन्होंने अपने समुदाय के कई बच्चों को भी यह स्पोर्ट अपनाने के लिए इंस्पायर किया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it