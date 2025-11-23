02 DECTUESDAY2025 8:50:53 PM
यूट्यूबर Thugesh ने रचाई शादी, कौन हैं महेश केशवाला की पत्नी जिगीषा भानुशाली?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Nov, 2025 03:20 PM
नारी डेस्क: फेमस यूट्यूबर महेश केशवाला, जिन्हें इंटरनेट पर ठगेश (Thugesh) नाम से लाखों लोग जानते हैं, अब शादीशुदा हो गए हैं। उन्होंने अपनी सालों पुरानी गर्लफ्रेंड जिगीषा भानुशाली से शादी कर ली। कपल ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गईं। फैंस ने उनकी तस्वीरों पर प्यार की बरसात कर दी और हर कोई उनकी जोड़ी पर दिल हार बैठा।

शादी की तस्वीरें हुईं वायरल—फैंस और सितारों की शुभकामनाओं की लगी लाइन

महेश ने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटोज शेयर करते हुए बेहद प्यारा कैप्शन लिखा “जीवन भर के लिए कोलैबरेशन हो गया  22.11.2025. दुआओं में याद रखना।” इस छोटे से कैप्शन में भी उनकी खुशी साफ झलक रही थी। तस्वीरें पोस्ट होते ही कई बड़े यूट्यूबर्स और सेलेब्रिटीज ने उन्हें बधाई दी, जैसे आशीष चंचलानी, पूरव झा, आरजे महवश, अभिषेक मल्हन, आशिष भाटिया और कॉमेडियन भारती सिंह। फैंस ने भी कॉमेंट सेक्शन को दिल और “क्यूट कपल” वाले मैसेज से भर दिया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by THUGESH (@maheshkeshwala)

जिगीषा भानुशाली कौन हैं?

महेश जितने पब्लिक फिगर हैं, जिगीषा उतनी ही प्राइवेट पर्सन हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है और वहाँ सिर्फ 187 फॉलोअर्स हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक

जिगीषा एक वकील (Lawyer) हैं। उन्होंने मुंबई के विक्रोली स्थित अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई की है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने के कारण उनके बारे में ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन शादी की तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि वह बेहद सिम्पल, एलीगेंट और बहुत प्यारी दुल्हन बनी थीं। महेश केशवाला उर्फ Thugesh: एक यूट्यूबर से इंटरनेट स्टार बनने तक का सफर महेश की इंटरनेट जर्नी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनका यूट्यूब नाम Thugesh है, और वे अपनी ह्यूमर-फिल्ड कमेंट्री और रोस्टिंग स्टाइल के लिए मशहूर हैं। 2023 में उन्होंने अपना शो “The Thugesh Show” शुरू किया, जिसने उन्हें न सिर्फ लोकप्रिय बनाया बल्कि एक बड़े होस्ट के रूप में भी स्थापित किया।

इस शो में अब तक कई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के स्टार भी आ चुके हैं। महेश अपने मेहमानों के साथ मजेदार बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं और हर एपिसोड दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट की डबल डोज़ बन जाता है। आज उनका शो यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड में रहता है और फैंस उनकी हर वीडियो का इंतज़ार करते हैं।

कपल की केमिस्ट्री फैंस को लगी सुपर क्यूट

शादी की तस्वीरों में महेश और जिगीषा की केमिस्ट्री देखकर सोशल मीडिया पर सभी ने कहा कि दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।
कई फैंस ने कमेंट किया

“Finally, the cutest couple is married!” “Thugesh Bhai, ये तो सच में लाइफटाइम कोलैब है!” लोगों ने कपल को आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं और दोनों की नई शुरुआत पर प्यार लुटाया।
  

 

