04 OCTSATURDAY2025 5:30:30 PM
Nari

महिलाएं ये बॉडी पार्ट पर कभी न लगाएं साबुन, नहीं तो हो सकते हैं बड़े नुकसान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Oct, 2025 11:51 AM
महिलाएं ये बॉडी पार्ट पर कभी न लगाएं साबुन, नहीं तो हो सकते हैं बड़े नुकसान

नारी डेस्क :  आज भी भारत में ज्यादातर लोग नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में अलग-अलग खुशबू वाले और तरह-तरह के साबुन उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग खूब खरीदते हैं। वहीं कुछ लोग बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने लगे हैं। महिलाएं भी अब अक्सर बॉडी वॉश का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि किस बॉडी पार्ट पर साबुन या बॉडी वॉश इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है।

प्राइवेट पार्ट पर साबुन लगाने के नुकसान

हमारी बॉडी के कई ऐसे संवेदनशील हिस्से होते हैं, जिनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। महिलाओं के लिए वजाइना इन सबसे अधिक संवेदनशील पार्ट है। कुछ महिलाएं नहाते समय प्राइवेट पार्ट को साबुन से धोती हैं, जिससे नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। साबुन लगाने से वजाइना में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाने का काम करते हैं। साबुन में मौजूद रसायन या खुशबू जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं। इसलिए वजाइना को साबुन से धोना बिल्कुल बंद करें।

PunjabKesari

साबुन क्यों नुकसान करता है?

वजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया की भूमिका संरक्षण और इम्यूनिटी बनाए रखना है। साबुन या बॉडी वॉश लगाने से यह बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे वजाइनल इंफेक्शन, खुजली और जलन का खतरा बढ़ जाता है। संवेदनशील एरिया होने के कारण प्राइवेट पार्ट पर साबुन का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है।

चेहरे पर साबुन लगाने से त्वचा को होंगे ये नुकसान, इस्तेमाल करने से पहले बरतें सावधानी

प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करें?

सिर्फ साफ पानी का इस्तेमाल करें बाहरी सतह को हल्के हाथों से पानी से धोएं। इंटरनल हिस्से को किसी भी तरह के प्रोडक्ट या साबुन से न धोएं। मार्केट प्रोडक्ट का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल यदि किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी लगे, तो केवल बाहरी सतह पर हल्के रूप से लगाएं। पीरियड्स के दौरान भी यही तरीका अपनाएं पीरियड्स के दौरान प्राइवेट पार्ट को सिर्फ साफ पानी से धोना सबसे सुरक्षित है। किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल परेशानी और संक्रमण का कारण बन सकता है।

वैक्स, रेजर या ट्रिमर...वजाइना के बाल हटाने के लिए क्या है सही तरीका? जानें विशेषज्ञों की राय

वजाइना की सफाई के लिए साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना हानिकारक है। यह हेल्दी बैक्टीरिया को खत्म कर इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। महिलाओं के लिए सिर्फ पानी और हल्के तरीके से सफाई करना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है।

नोट: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी समस्या या असुविधा की स्थिति में हमेशा गाइनकोलॉजिस्ट या विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें।  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it