सर्दियों में पार्टी के लिए परफेक्ट हैं बॉलीवुड हसीनाओं के ये 5 ग्लैमरस लुक्स, करें रिक्रिएट

नारी डेस्क: सर्दी का मौसम आ चुका है, और जब पार्टी करने का मन हो तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस सीजन में क्या पहना जाए ताकि आप स्टाइलिश भी दिखें और सर्दी से भी बच सकें। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, तो हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की हसीनाओं के कुछ शानदार लुक्स, जिन्हें आप आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं। इन लुक्स में आप बेहद ग्लैमरस तो लगेंगी ही, साथ ही सर्दी से भी आराम मिलेगा। तो चलिए, जानिए बॉलीवुड की हसीनाओं के पार्टी लुक्स

प्रियंका चोपड़ा का हाईनेक और स्कर्ट लुक

प्रियंका चोपड़ा का हाईनेक स्वेटर और स्कर्ट लुक सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह लुक आपको स्टाइलिश और क्लासी दोनों बनाएगा, और सर्दी से भी बचाएगा। आप इसे किसी बर्थडे पार्टी या न्यू ईयर पार्टी में पहन सकती हैं। इस लुक को आप आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं और इस ठंड में भी अपनी स्टाइलिश लुक को बरकरार रख सकती हैं।

मलाइका अरोड़ा का रेड ड्रेस लुक

मलाइका अरोड़ा का रेड ड्रेस लुक सर्दियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये लुक खास तौर पर क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी के लिए आदर्श है। इस ड्रेस में आप न केवल स्टाइलिश, बल्कि ग्लैमरस भी दिखेंगी। रेड कलर का यह लुक किसी भी पार्टी में चार चांद लगा सकता है।

हिना खान का ब्लैक पार्टी लुक

हिना खान का यह ब्लैक पार्टी लुक सर्दियों के लिए परफेक्ट है। यह लुक किसी भी पार्टी, चाहे वो ऑफिस पार्टी हो या फिर दोस्तों के साथ पार्टी, के लिए बेहतरीन है। ब्लैक कलर का यह आउटफिट आपको बेहद स्टाइलिश और कूल लुक देगा, और आपको सर्दी से भी बचाए रखेगा।

दीपिका पादुकोण का रेड ग्लैम लुक

दीपिका पादुकोण का फैशन हमेशा ही बेहतरीन रहता है। उनका यह रेड लुक आपको परफेक्ट ग्लैम लुक देगा। इस लुक को आप खासतौर पर क्रिसमस पार्टी में रिक्रिएट कर सकती हैं। इसे आप ब्लैक बूट्स के साथ कंप्लीट कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी स्टाइलिश हो जाएगा।

आलिया भट्ट का ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट

आलिया भट्ट का यह ब्लैक और व्हाइट आउटफिट आपको क्लासी और स्मार्ट वाइब्स देगा। यह लुक आप ऑफिस पार्टी में आसानी से पहन सकती हैं। इसके साथ ओपन हेयर स्टाइल और लाइट मेकअप आपके लुक को परफेक्ट बनाएगा। इस लुक को ट्राई करके आप भी हर किसी को इंप्रेस कर सकती हैं।

इन बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स को अपनाकर आप इस सर्दी के मौसम में भी पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और स्टाइलिश दिख सकती हैं। इन लुक्स को रिक्रिएट करें और अपनी पार्टी में चार चांद लगाएं!

