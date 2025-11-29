02 DECTUESDAY2025 8:46:48 PM
Nari

हाई-नेक स्वेटर से सर्दियों में अपना स्टाइल करें अपग्रेड

  • Updated: 29 Nov, 2025 02:17 PM
हाई-नेक स्वेटर से सर्दियों में अपना स्टाइल करें अपग्रेड

सर्दियों का वक्त है और अगर आप अपने विंटर वॉर्डरोब में स्टाइल + गर्माहट दोनों चाहती हैं, तो हाई-नेक स्वेटर सबसे आसान और सबसे क्लासी अपग्रेड है।  ये न सिर्फ ठंड से बचाते हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को सूटल, स्टाइलिश और क्लासी भी दिखाते हैं। इसे पहनकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए हमेशा एलीगेंट, मॉडर्न और वॉर्म दिख सकती हैं। चलिए जानते हैं विंटर लुक को effortlessly स्टाइल करने के तरीके।

PunjabKesari
हाई-नेक + लॉन्ग कोट - एलीगेंट विंटर स्टाइल

 एक न्यूट्रल हाई-नेक (बेज, ब्लैक, व्हाइट) के साथ ऊपर से लॉन्ग ओवरकोट कैरी करें। नीचे बूट्स कैरी करे  आप तुरंत लग्जरी विंटर लुक पा लेंगी। लेयर्स स्लीक लगती हैं और हाई-नेक गर्दन को लंबा दिखाती है।

PunjabKesari
पफ स्लीव्स के साथ हाई नेक

अगर आप ग्रेसफुल और थोड़ी मॉडर्न दिखना चाहती हैं, पफ़-स्लीव हाई नेक ट्राई करें। यह लुक बहुत एलीगेंट लगता है और हर बॉडी टाइप पर सूट करता है।

PunjabKesari
हाई-नेक स्वेटर + वूल स्कर्ट

प्लीटेड या A-line वूल स्कर्ट टाइट्स हाई बूट्स के साथ काफी सूट करती हैं।   ये लुक कॉलेज, ऑफिस और आउटिंग हर जगह सुपर क्यूट लगता है।

PunjabKesari
हाई-नेक + ब्लेज़र = Power Look

ऑफिस लुक में स्मार्टनेस चाहिए तो सॉलिड हाई-नेक स्वेटर को स्ट्रक्चर्ड ब्लेज़र फिटेड पैंट्स या ट्राउजर्स कैरी करें।   यह लुक आपको instantly professional + stylish बनाता है।

PunjabKesari
हाई-नेक के साथ डेनिम

अगर आपको रोज़ का सिंपल लेकिन खूबसूरत स्टाइल चाहिए तो बॉडी-हगिंग हाई-नेक के साथ ब्लू या ब्लैक जींस को स्नीकर्स के साथ कैरी करें।   ये minimalist winter लुक हर उम्र पर अच्छा लगता है।

PunjabKesari
 हाई-नेक स्वेटर ड्रेस

यह एक ही पीस में पूरा आउटफिट तैयार कर देती है। नी-हाई बूट्स, वूलन स्टोल, मिनिमल ज्वेलरी आपका विंटर लुक effortless + elegant लगेगा।

PunjabKesari
 हाई-नेक + शॉर्ट कार्डिगन

कॉलेज गर्ल्स या यंग लुक के लिए हाई-नेक टी या स्वेटर ऊपर से क्रॉप कार्डिगन प्लेफुल और cute विंटर कॉम्बिनेशन है।

PunjabKesari
हाई-नेक + वाइड-लेग पैंट्स

यह 2025 का सबसे ट्रेंडी विंटर लुक है।  हाई-नेक फिटेड स्वेटर, नीचे वाइड-लेग ट्राउज़र्स, बेल्ट यह पूरे लुक को proportion perfect बनाता है।

 

