12 SEPFRIDAY2025 1:05:03 PM
Nari

पति-पत्नी की सभी रिपोर्ट थीं नॉर्मल, फिर भी नहीं हो रही थी प्रेग्नेंसी ,जांच में सामने आया बड़ा कारण

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Sep, 2025 04:16 PM
पति-पत्नी की सभी रिपोर्ट थीं नॉर्मल, फिर भी नहीं हो रही थी प्रेग्नेंसी ,जांच में सामने आया बड़ा कारण

नारी डेस्क : आजकल कई कपल्स बच्चे की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भी जब सफलता नहीं मिलती, तो मानसिक तनाव और निराशा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं न पति को कोई समस्या, न पत्नी को। तब मन में यही सवाल आता है: "आख़िर दिक्कत कहां है? ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें महिला और उसके पति दोनों की रिपोर्ट्स पूरी तरह सामान्य थीं। फिर भी डेढ़ साल की कोशिशों के बाद भी वह गर्भवती नहीं हो पाई। बाद में जब गहराई से जांच की गई, तो एक बड़ा कारण सामने आया, जो शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था।

तीन साल शादी को हो चुके थे, डेढ़ साल से कर रही थी कोशिश

29 साल की एक महिला, जिसकी शादी को तीन साल हो चुके थे, पिछले डेढ़ साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रही थी। उन्होंने महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा से संपर्क किया। शुरुआत में उन्हें कुछ दवाइयां दी गईं और ओवुलेशन (अंडोत्सर्जन) के लिए तीन साइकल तक दवाएं भी चलीं, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला।

सभी रिपोर्ट्स थीं नॉर्मल  फिर भी कोई हल नहीं निकला

महिला का अल्ट्रासाउंड कराया गया  वो भी बिल्कुल सही निकला। पति की भी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। लेकिन अब तक महिला की फैलोपियन ट्यूब्स की जांच नहीं कराई गई थी। सभी लोग उसे यही सलाह दे रहे थे कि “धैर्य रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा”, लेकिन महिला अंदर से काफी टूट चुकी थी।

फिर सामने आया एक छिपा हुआ संकेत  दर्दनाक पीरियड्स

जब डॉक्टर महिमा ने महिला की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली, तो एक खास बात सामने आई  उसे बहुत दर्दनाक पीरियड्स होते थे। कभी-कभी दर्द इतना ज़्यादा होता था कि उसे अस्पताल तक जाना पड़ता था। यह दर्द सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे पहले और बाद तक भी बना रहता था। 

जांच में मिला असली कारण 

डॉक्टर ने और गहराई से जांच कराई तो पता चला कि महिला के अंडाशय (Ovaries) में दो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स (Endometriotic Cysts) हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे एंडोमेट्रिओसिस (Endometriosis) कहा जाता है  इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी ऊतकें शरीर के अन्य हिस्सों में बढ़ने लगती हैं, खासतौर पर अंडाशय और ट्यूब्स में। यह ना सिर्फ भयानक पीरियड पेन का कारण बनती है, बल्कि गर्भधारण में भी बाधा डालती है।

सबक दर्दनाक पीरियड्स को हल्के में न लें

अगर आपको या किसी महिला को हर महीने बहुत दर्दनाक पीरियड्स होते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ एक सामान्य मासिक धर्म की परेशानी नहीं, बल्कि एक गंभीर गाइनॉकॉलॉजिकल स्थिति हो सकती है, जो भविष्य में इनफर्टिलिटी (बांझपन) का कारण बन सकती है।

इस मामले से यह बात साफ होती है कि अगर समय रहते सही जांच न हो, तो छोटी सी समस्या भी बड़ी परेशानी बन सकती है। पति-पत्नी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी कोई छिपी हुई वजह हो सकती है  जैसे इस केस में एंडोमेट्रिओसिस।

अगर आप भी लंबे समय से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और अब तक सफलता नहीं मिली है, तो हर पहलू से जांच कराना बेहद जरूरी है, खासतौर पर अगर दर्दनाक पीरियड्स की शिकायत हो।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी इंस्टाग्राम पर डॉक्टर महिमा द्वारा साझा की गई एक वीडियो पर आधारित है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।  

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it