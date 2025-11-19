खाने का नहीं आ रहा स्वाद तो समझ लो शरीर में हो गई है इस विटामिन की कमी

नारी डेस्क: जीभ (Tongue) हमारे शरीर की सेहत के कई राज खोल देती है। डॉक्टर भी पहला निरीक्षण जीभ देखकर ही करते हैं। खासतौर पर विटामिन की कमी के कई संकेत जीभ पर साफ दिखाई देने लगते हैं। आज जानते हैं कि जीभ पर कौन-से संकेत बताते हैं कि आपको विटामिन-B12 की कमी हो सकती है।



जीभ का लाल और चमकीला दिखना (Glossitis)

जीभ की सतह सामान्य से ज्यादा लाल, चमकदार और चिकनी दिखने लगती है। स्वाद कलिकाएं (taste buds) कम हो जाती हैं। यह इस वजह से होता है कि विटामिन-B12 की कमी से जीभ की कोशिकाएं जल्दी नष्ट होती हैं।



जीभ में जलन या सूजन

बार-बार जलन, चुभन या सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो तो समझें शरीर में विटामिन-B12 की कमी हो गई है। गर्म चीजें खाने पर दर्द और बढ़ जाता है। जीभ सामान्य से थोड़ी बड़ी या सूजी हुई दिख सकती है। बोलने में दिक्कत या शब्द लड़खड़ाने जैसी समस्या भी इसका संकेत है।



जीभ पर छोटे घाव या अल्सर (Mouth Ulcers)

होंठ, जीभ या मुंह के अंदर बार-बार छाले बनना भी B12 की कमी का संकेत है। ये छाले दर्दनाक होते हैं और खाने-पीने में परेशानी करते हैं। खाने का स्वाद फीका लगने लगता है। कभी-कभी स्वाद बिल्कुल महसूस नहीं होता। कुछ लोगों में जीभ पर सफ़ेद या पीले पैच दिख सकते हैं। यह संक्रमण (oral infections) के कारण भी बढ़ सकता है क्योंकि B12 की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है।



अन्य लक्षण जो इसके साथ दिख सकते हैं

-बहुत ज्यादा थकान

-चक्कर या कमजोरी

- हाथ-पैर में झनझनाहट

-दिल की धड़कन बढ़ना

- बालों का झड़ना

-त्वचा का पीला पड़ना



कैसे रखें खुद का ध्यान

अगर आपकी जीभ पर ऊपर दिए गए में से कोई भी संकेत दिख रहे हैं, तो B12 टेस्ट (Serum Vitamin B12) करवाएं। डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट, इंजेक्शन या आहार में सुधार करें। B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन, फोर्टिफाइड सीरियल, सोया-मिल्क (fortified) का सेवन करें