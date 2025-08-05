क्या होता है बादल फटना? जानिए पहाड़ों में बार- बार क्यों आ रही है आफत

नारी डेस्क: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे धराली के ऊंचाई वाले गांवों में तबाही मच गई है। यहां बादल फटना क्या होता है, इसकी व्याख्या दी गई है। भारतीय हिमालय में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक, बादल फटने से बहुत कम समय में एक सीमित क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 20-30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेज़ हवाओं और बिजली के साथ प्रति घंटे 100 मिलीमीटर से अधिक की दर से होने वाली बारिश को बादल फटना कहा जाता है।



अचानक होने लगती है वर्षा

2023 के एक शोधपत्र में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के शोधकर्ताओं ने बादल फटने को "एक वर्ग किलोमीटर के बराबर छोटे क्षेत्र को कवर करते हुए, थोड़े समय में 100-250 मिलीमीटर प्रति घंटे की सीमा में अचानक होने वाली वर्षा" के रूप में परिभाषित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा अनुसंधान पुस्तिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय हिमालय को असामान्य और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील माना जाता है, जिनमें बादल फटना, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और हिमस्खलन शामिल हैं, और कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ने के साथ इन सभी का जोखिम बढ़ जाता है।



हिमालय की घनी आबादी होती है ज्यादा शिकार

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जिलों सहित इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का अध्ययन किया गया है, जो आमतौर पर मानसून के मौसम में होती हैं। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति और जान-माल का व्यापक नुकसान होता है, और अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संभावना होती है। घर ढह जाते हैं, यातायात बाधित होता है और बड़े पैमाने पर जनहानि होती है। 2023 के शोधपत्र में कहा गया है कि 1000-2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर चरम मौसम की घटनाएं अक्सर होती हैं, "जो हिमालय की घनी आबादी वाली घाटी की तहें हैं।" उत्तरकाशी समुद्र तल से लगभग 1,160 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।



उत्तराखंड में पहले भी आ चुकी है तबाही

इसके अलावा, भारतीय हिमालय के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तराखंड में प्रति इकाई क्षेत्र बादल फटने की घटनाएं "बहुत अधिक" हैं, और हाल की घटनाएं अधिक गंभीर रही हैं और अधिक समुदायों को प्रभावित कर रही हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। 26 जुलाई को, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश हुई, जिससे एक पहाड़ी से पत्थर खिसककर केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर अवरुद्ध हो गए। 1,600 से अधिक चारधाम तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार, 29 जून को उत्तराखंड में बड़कोट-यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में अचानक बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल स्थल क्षतिग्रस्त हो गया और आठ से नौ श्रमिक लापता हो गए। शोधकर्ता राष्ट्रीय और वैश्विक संगठनों से बादल फटने की घटनाओं के लिए ठोस नीतियों, योजना और प्रबंधन की मांग करते हैं।