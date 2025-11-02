फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, कमाल का एक्टर, मगर ड्रग्स के ओवरडोज ने ले ली जान

02 NOVSUNDAY2025 5:31:43 PM
  02 Nov, 2025
नारी डेस्क: हॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी रहे जो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ गए। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रतिभाशाली एक्टर की, जिसने अपने अभिनय से ऑस्कर तक का सफर तय किया, वीगनिज्म को जीवन का हिस्सा बनाया, मगर ड्रग्स के ओवरडोज ने उसकी जिंदगी को अचानक खत्म कर दिया। यह कहानी है  रिवर फीनिक्स (River Phoenix) की।

 बचपन से शुरू हुआ फिल्मी सफर

रिवर फीनिक्स ने महज 10 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। साल 1986 में आई फिल्म ‘स्टैंड बाय मी’ (Stand by Me) उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें हॉलीवुड में पहचान दिलाई और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

 ‘रनिंग ऑन एम्टी’ से मिली ऑस्कर नॉमिनेशन

रिवर फीनिक्स की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम तब आया जब उन्होंने फिल्म ‘रनिंग ऑन एम्टी’ (Running on Empty) में शानदार अभिनय किया। उनकी इस परफॉर्मेंस ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। इस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। यह किसी भी युवा कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसने रिवर को हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की सूची में शामिल कर दिया।

 एक्टिंग में जान डाल देने वाले कलाकार

रिवर फीनिक्स कोई साधारण कलाकार नहीं थे। वह अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाने वाले एक्टर माने जाते थे। कई बार उन्होंने फिल्मों में अपने इमोशनल सीन खुद लिखे और बिना बताए उन्हें शूट कर लिया। उनके सीन इतने असली और प्रभावशाली होते थे कि निर्देशक भी दंग रह जाते। रिवर की यही समर्पण भावना उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी।

 वीगनिज्म के प्रबल समर्थक

रिवर फीनिक्स सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि वीगनिज्म के प्रवक्ता भी थे। उन्होंने बचपन से ही मांसाहार छोड़ दिया था और पूरी जिंदगी पशु अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को ठुकराया जिनमें नॉन-वेज या पशुओं से जुड़े प्रोडक्ट्स का उपयोग किया गया था। उनकी संवेदनशीलता और करुणा के कारण लोग उन्हें “The Gentle Rebel of Hollywood” यानी “हॉलीवुड का शांत बागी” कहा करते थे।

मौत जिसने दुनिया को हिला दिया

लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 31 अक्टूबर 1993 की रात रिवर फीनिक्स लॉस एंजेलिस के ‘वाइपर रूम’ (The Viper Room) क्लब के बाहर बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि उनकी मौत का कारण ड्रग्स का ओवरडोज था। यह खबर सुनकर पूरा हॉलीवुड और उनके फैंस स्तब्ध रह गए। वह सिर्फ 23 साल के थे  इतनी कम उम्र में उन्होंने वो शोहरत पाई थी जो कई लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं पाते।

 एक ऐसा सितारा जो आज भी चमकता है

रिवर फीनिक्स की मृत्यु ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि समाज को भी झकझोर दिया। उनकी मौत के बाद लोगों ने ड्रग्स के दुष्प्रभावों पर गंभीरता से बात करना शुरू किया। आज भी उनके फैंस और साथी कलाकार उन्हें याद करते हैं। उनके छोटे भाई जोआक्विन फीनिक्स (Joaquin Phoenix) ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए हॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया और ‘जोकर’ (Joker) फिल्म के लिए ऑस्कर जीता।

रिवर फीनिक्स सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक विचार थे  संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और सच्चाई का प्रतीक। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और जीवनशैली से भी प्रेरणा दे सकता है। उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनका काम और उनका संदेश आज भी जीवित है।

  
 

 


 
 
 

