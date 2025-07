इंडिया घूमने आए विदेशी ने वॉटरफॉल के पास साफ किया कचरा, लोग बोले- हमारी जिम्मेदारी, फिर भी कोई और निभा गया!

नारी डेस्क: लोग पहाड़ों पर घूमने तो खूब जाते हैं, वहां के सुंदर नजारों का आनंद लेते हैं। लेकिन वही लोग पहाड़ों को साफ-सुथरा रखने में ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि भारत में गंदगी बहुत है, लेकिन क्या यह भी सोचा है कि गंदगी फैलाने वाले हम खुद हैं? जब विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं और गंदगी देखते हैं तो हमें यह बात स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। चाहे सुंदर झरने हों या नदी किनारे, ये लोग वहां कचरा फैलाकर जगह को गंदा कर देते हैं। अगर सफाई करने को कहा जाए, तो बहाने बनाते हैं कि अकेले सफाई करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन असल बदलाव लाने के लिए किसी एक व्यक्ति का भी कदम उठाना बहुत जरूरी होता है।

ऐसे ही एक विदेशी टूरिस्ट ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक खूबसूरत झरने के पास गंदगी साफ करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह प्लास्टिक और कचरा झरने के पास से उठाकर कूड़ेदान में डाल रहा है। इस विदेशी की इस जिम्मेदारी भरी कोशिश की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह काम तो हमारे देश के लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन एक विदेशी इसे कर रहा है। वीडियो में वह टूरिस्ट कहता है, "मैं हर दिन यहां बैठता हूं और लोगों से कहता हूं कि कचरा उठाओ और जगह को साफ रखो।"

Shameful a foreign tourist is more concerned about nature’s beauty while local tourists keep shamelessly littering such stunning places. No govt or administration is to be blamed — it’s the people who need to change if we ever want a clean country. Video from Kangra, Himachal. pic.twitter.com/AbZfcG28G8