इन 4 वजहों के चलते बढ़ जाती हैं पति-पत्नी में दूरियां, ऐसे लाएं रिश्ते में सुधार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Nov, 2025 04:59 PM
नारी डेस्क:  पति-पत्नी के रिश्ते को जीवन का सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते में दो लोग प्यार और आपसी समझ के साथ सारी जिंदगी खुशी-खुशी बिता देते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ रिश्ते में भी बदलाव आता है। किसी बात या आदत के ना मिलने पर एक-दूसरे से झगड़ा करना या कई दिनों तक बात ना करना पति-पत्नी के बीच आम बात हो गई है, पर क्या आपने सोचा है कि ये छोटे-छोटे झगड़े आपके रिश्ते को बुरी तरह बिगाड़ सकते हैं। आज की इस स्टोरी में हम आपको कुछ आसान टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने बीच होने वाले झगड़े को खत्म कर सकते हैं......

एक-दूसरे को वक्त दें

किसी भी रिश्ते में झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है आपसी समझ की कमी। ऐसे में शादी के रिश्ते में पति-पत्नी को एक-दूसरे को समझने के लिए थोड़े वक्त की जरुरत होती है। आप दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक-दूसरे को पूरा समय दें। आप चाहें कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, लेकिन पार्टनर के लिए समय जरुर निकालें। इससे दोनों के मन में प्यार बना रहेगा।

 लड़की के परिवार को भी अपना समझें

शादी के बाद लड़की अपने पति के घर को अपना लेती है लेकिन लड़के इस मामले में पीछे रह जाते हैं। लड़कों को भी अपने सास-ससुर के साथ कभी-कभी समय बिताना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते की डोर मजबूत होती है। ससुराल वालों से बेहतर संबंध पत्नी के दिल में आपके लिए प्यार और इज्जत दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा।

एक-दूसरे पर भरोसा करना

पति-पत्नी के रिश्ते की डोर भरोसे पर टिकी होती है। जितना ज्यादा भरोसे की डोर मजबूत होगी, आपका रिश्ता भी उतना ही मजबूत होगा और आप दोनों भी खुश रहेंगे। अगर आप दोनों लोग जॉब करते हैं तो ये ज्यादा जरुरी हो जाता है। एक बेहतर रिलेशन के लिए एक-दूसरे के काम को सम्मान दें और सभी बातें शेयर । ऐसा करने से रिश्ता वक्त के साथ और बेहतर हो जाता है।

4. बेस्ट फ्रेंड्स बन कर रहें

आज के समय में हमारे घर वालों से भी ज्यादा करीब हमारे दोस्त होते हैं। उनमें भी 1-2 लोग ही ऐसे होते हैं, जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर पाते हैं। हसबैंड -वाइफ के बीच में भी ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार जो कपल एक-दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बन कर रहें, अपनी बातें शेयर करें। अगर किसी बात से परेशान हैं, तो वो एक-दूसरे के साथ साझा करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता और मजबूत होगा।

