26 OCTSUNDAY2025 5:29:01 PM
Nari

घर बैठे पाएं Korean Skin जैसा ग्लो, बस इस 1 चीज का करें इस्तेमाल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Oct, 2025 11:38 AM
घर बैठे पाएं Korean Skin जैसा ग्लो, बस इस 1 चीज का करें इस्तेमाल

नारी डेस्क: आज के समय में हर महिला खूबसूरत स्पॉटलेस और कोरियन ग्लास स्किन पाने की चाहत रखती हैं। इसके लिए वो मार्केट में उपलब्ध तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स दावा तो करते है कि इन से रेडिएंट ग्लो मिलेगा परन्तु इनमें मौजूद केमिकल्स आपकी स्किन को डल बना देते है। त्वचा में कुदरती निखार लाने के लिए आप घर में बचे चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकती है। चावल के पानी में एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन बी और ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते है जो स्किन को निखारने का काम करते है और एक्ने और पिंपल से भी राहत देते है। चलिए, आपको बताए कैसे करें चावल के पानी का इस्तेमाल।

PunjabKesari

चावल के पानी त्वचा पर लगाने से मिलते हैं ये फायदे

चेहरे की त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मददगार हैं। ये चेहरे की डार्कनेस को कम करके रंग को गोरा करता है। इससे पिंपल और मुहांसों की समस्या से छुटकारा मिलता है। चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है।
दाग-धब्बों को कम करता है। स्किन बर्न और पिगमेंटेशन  जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। ओपन पोर्स को कम करता है।

PunjabKesari

कैसे करें चेहरे पर इस्तेमाल

 इसे कई तरीकों से चेहरे पर लगाया जा सकता है.. इस पानी को एलोवेरा को मिक्स करके फेस पैक बनाकर लगा लें और 15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें।

PunjabKesari
इसके अलावा इसे हल्दी को मिक्स करके पैक भी बना सकते हैं। इस फेस पैक को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर धो लें। चावल के पानी में नींबू का रस मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पैक बनाकर अप्लाई करें और 15 मिनट बाद धो लें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it