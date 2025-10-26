घर बैठे पाएं Korean Skin जैसा ग्लो, बस इस 1 चीज का करें इस्तेमाल

नारी डेस्क: आज के समय में हर महिला खूबसूरत स्पॉटलेस और कोरियन ग्लास स्किन पाने की चाहत रखती हैं। इसके लिए वो मार्केट में उपलब्ध तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स दावा तो करते है कि इन से रेडिएंट ग्लो मिलेगा परन्तु इनमें मौजूद केमिकल्स आपकी स्किन को डल बना देते है। त्वचा में कुदरती निखार लाने के लिए आप घर में बचे चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकती है। चावल के पानी में एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन बी और ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते है जो स्किन को निखारने का काम करते है और एक्ने और पिंपल से भी राहत देते है। चलिए, आपको बताए कैसे करें चावल के पानी का इस्तेमाल।

चावल के पानी त्वचा पर लगाने से मिलते हैं ये फायदे

चेहरे की त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मददगार हैं। ये चेहरे की डार्कनेस को कम करके रंग को गोरा करता है। इससे पिंपल और मुहांसों की समस्या से छुटकारा मिलता है। चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है।

दाग-धब्बों को कम करता है। स्किन बर्न और पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। ओपन पोर्स को कम करता है।

कैसे करें चेहरे पर इस्तेमाल

इसे कई तरीकों से चेहरे पर लगाया जा सकता है.. इस पानी को एलोवेरा को मिक्स करके फेस पैक बनाकर लगा लें और 15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें।



इसके अलावा इसे हल्दी को मिक्स करके पैक भी बना सकते हैं। इस फेस पैक को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर धो लें। चावल के पानी में नींबू का रस मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पैक बनाकर अप्लाई करें और 15 मिनट बाद धो लें।