थ्री इंग्रेडिएंट्स Apple Cake

नारी डेस्क : अगर आप कम सामग्री में जल्दी बनने वाली हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई की तलाश में हैं, तो यह थ्री इंग्रेडिएंट्स एप्पल केक एक परफेक्ट विकल्प है। सिर्फ सेब, अंडे और दही से बना यह केक बेहद हल्का, पौष्टिक और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसमें न तेल लगता है, न मैदा—बस प्राकृतिक मिठास और मुलायम टेक्सचर। कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाली इस रेसिपी को आप स्नैक, ब्रेकफास्ट या डेजर्ट किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं।

Servings - 4

सामग्री

मैश किया हुआ सेब – 150 ग्राम

अंडे – 2

दही – 100 ग्राम

डेसिकेटेड कोकोनट (सूखा नारियल पाउडर) – 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि

1. एक बाउल में 150 ग्राम मैश किया हुआ सेब, 2 अंडे और 100 ग्राम दही डालें। इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर एक स्मूद मिश्रण तैयार करें।

2. इस तैयार मिश्रण को बटर पेपर लगे हुए बेकिंग डिश में डालें।

3. ओवन को 180°C (या 356°F) पर प्रीहीट करें और केक को 8–10 मिनट के लिए बेक करें। पकने के बाद ओवन से बाहर निकाल लें।

4. अब ऊपर से 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट छिड़कें और केक को स्लाइस में काट लें।

5. केक परोसें और इसका हल्का, हेल्दी स्वाद का आनंद लें।

